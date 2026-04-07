مبلغ سپرده های بانک کشاورزی از مرز 760 همت عبور کرد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، طراحی و ارائه محصولات و خدمات متنوع سپرده ای و تسهیلاتی توسط این بانک در سال گذشته، زمینه افزایش 326 هزار میلیارد تومانی سپرده های ریالی و ارزی مردم در بانک کشاورزی را فراهم کرد؛ رقمی که موجب تحقق 211 درصدی برنامه تجهیز منابع این بانک شد و دستیابی به سهم 6 درصدی در بازار سپرده‌ها را برای این نهاد مالی رقم زد.

بر اساس این گزارش، با افزایش سهم از بازار بانک کشاورزی، بستری مناسب برای تقویت حمایت از فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی توسط این بانک به منظور تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور فراهم شده است.

این گزارش می‌افزاید: همزمان با رشد سپرده‌های بانک کشاورزی، سرمایه این بانک نیز در سال گذشته 70 همت افزایش یافت تا امکان توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، مدیریت بهتر ریسک، پشتیبانی مؤثرتر از تولیدکنندگان و ایفای تعهدات گسترده در حوزه‌های مختلف کشاورزی و صنایع وابسته توسط این بانک بیش از پیش مهیا شود.

شایان ذکر است، سرمایه ثبت‌شده بانک کشاورزی طی 92 سال گذشته به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسیده بود که با تصمیمات اتخاذشده در چارچوب قانون بودجه سال 1404 و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سرمایه این بانک با رشدی سه برابری به 105 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

