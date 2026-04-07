معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد:
ارزیابی خسارت وارده به بیش از ۹۱هزار و ۲۵۰ واحد شهری و روستایی
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ارزیابی خسارت وارد شده ناشی از جنگ صهیونی آمریکایی به بیش از ۹۱هزار و ۲۵۰ واحد شهری و روستایی و اتمام تعمیرات بیش از ۱۷ هزار واحد از ۴۹هزار واحد تعمیری تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ششمین جلسه «پایش فرایند اسکان و بازسازی مسکن» که به همت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استانها، مدیران کل ستادی، بانک مسکن، روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها و ... برگزار شد، اعلام کرد: تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه، خسارت وارد شده به ۹۱ هزار و ۲۵۳ واحد شهری و روستایی، مورد ارزیابی قرار گرفته است که از این تعداد هزار و ۱۷۳ واحد تخریب کامل شده و نیازمند احداث مجدد است. با کسر واحدهای احداثی کلانشهرها که مسئولیت بازسازی آنها به شهرداریها واگذار شده است، ۹۸۰ واحد از این تعداد، واقع در مناطق شهری غیرکلانشهری و روستاهای کشور است که مدیریت فرایند بازسازی و انجام عملیات اجرایی مربوط به آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سایر نهادها و ارگانهای مربوطه است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن افزود: همچنین تا تاریخ اعلام شده (۱۵ فروردین ماه)، تعداد ۴۹ هزار و ۷۳۷ واحد نیازمند تعمیر (واحد تعمیری) شناسایی و ارزیابی خسارت شده است که تاکنون عملیات تعمیر بیش از ۱۷ هزار مورد از این واحدها به پایان رسیده است. بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد از این واحدها در سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن «تم» به ثبت رسیده و ثبت سامانهای مابقی واحدهایی که عملیات تعمیرات آنها به اتمام رسیده نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه با همت معاونت مسکن و وزیر راه و شهرسازی در تامین اعتبار و تسهیل فرایندها، عملیات پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت، تعمیرات و بازسازی واحدهای آسیب دیده، با سرعت مناسبی در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد، افزود: پیشبینی میشود با کمک وزارت راه و شهرسازی و تامین منابع، فرایند تعمیر و بازسازی واحدهای آسیب دیده در روزهای آینده با سرعت بیشتری انجام شود و در صورتی که آمار واحدهای نیازمند تعمیر در روزهای آینده افزایش نیابد، عملیات تعمیر تمام واحدهایی که با خسارت جدی روبه رو نشدهاند، حداکثر ظرف دو هفته آینده، به اتمام برسد.
جودی پیگیریها و مشارکت مردم آسیب دیده برای تکمیل مدارک و انتخاب شعبه بانک پرداخت کننده تسهیلات ودیعه اسکان موقت را یکی از ضرورتهای تسریع در امر پرداخت این تسهیلات اعلام کرد و افزود: بنیاد مسکن اطلاعرسانیهای لازم به واجدان شرایط و تایید شدهها برای دریافت این تسهیلات را با ارسال دو نوبت پیامک و در برخی موارد از طریق تماس تلفنی با آنها، انجام میدهد.