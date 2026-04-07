عضو هیأت مدیره فولاد خراسان در گفتگو با ایلنا:
حملات دشمن به صنعت فولاد؛ تهدیدی برای اشتغال و تولید کشور است/ دشمنان نگران تبدیل شدن ایران به قدرت اقتصادی هستند
چشمی با محکوم کردن حملات دشمن به زیرساختها و شرکتهای فولادی پتروشیمی اعلام کرد؛ دشمنان از توسعه و قدرتمند شدن ایران در هراسند.
علی چشمی، عضو هیأت مدیره فولاد خراسان در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارزیابی خود از دلیل و سیاست دشمن آمریکایی – صهیونی از حملات به صنعت فولاد کشور به عنوان یکی از صنایع مهم کشور اظهار کرد: متاسفانه حجم آسیبها زیاد است اما این موضوع نباید موجب پمپاژ ناامیدی در جامعه شود؛ چراکه توانایی بازسازی وجود دارد.
وی با محکوم کردن این حملات اضافه کرد: دشمنان با این حملات توسعه و قدرتمندتر شدن ایران را هدف قرار دادهاند.
عضو هیأت مدیره فولاد خراسان در پاسخ به این پرسش که تأثیر آسیبهای وارد شده روی بخشهای مختلف اقتصاد کشور به ویژه اشتغال و تولید چیست عنوان کرد: صنعت فولاد یکی از مهمترین بخشهای صنعت فلزات اساسی به عنوان صنعتی پایه است. زنجیره این صنعت با زنجیره سایر صنایع مرتبط است، ازجمله با صنعت مسکن، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشینسازی و ماشینآلات و صنعت حمل و نقل مانند؛ ریل و راهآهن و تجهیزات بندرگاهی.
چشمی ادامه داد: بنابراین نه تنها اشتغال در خود صنعت فولاد تحت تأثیر قرار میگیرد، بلکه به شاخههای دیگری مانند؛ معادن سنگ آهن و سایر معادن مانند؛ آهک و سایر خدمات پشتیبان آن و سایر زیربناها هم ارتباط پیدا میکند. همچنین صنعت آب، برق و گاز هم با آن مرتبط هستند. بنابراین وقتی که تولید در این صنعت تحت تأثیر قرار میگیرد، به صورت زنجیروار تمامی مشاغل تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی ضمن محکومیت این حملات متذکر شد: این حملات از نظر پروتکلهای سازمان ملل هم جزو جنایات جنگی محسوب میشود. حمله به بخش فولادی کشور، از موضوعاتی است که با غیرنظامیان و با زندگی روزمره مردم در ارتباط است و این موارد طبق قواعد حقوقی بینالمللی و قواعد حقوق بشری ممنوع هستند.
عضو هیأت مدیره فولاد خراسان بیان کرد: ایران و صنعت فولاد کشور، در ۳۰ سال اخیر توانست به سهم مناسبی از صنعت فولاد جهان دست یابد. ایران جزو ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان است. تکنولوژی بسیاری از اجزا در حال بومی شدن است. بنابراین حمله به صنایع غیرنظامی ایران مانند؛ فولادیها و پتروشیمیها و آنها نشاندهنده آن است که از قدرتمند شدن ایران نگران هستند.
چشمی توضیح داد: دشمنان از آن مسیری که ایران میتواند طی کند و نقشی که ایران میتواند در آینده اقتصاد جهان داشته باشد، نگران هستند. به همین دلیل است که به این شکل با حملات وحشیانه به زیربناها آسیب میزنند.