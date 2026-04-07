حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره گلایه مردم از سیاست‌های نظام بانکی مبنی بر عدم تمدید پرداخت اقساط وام‌های بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی در ارتباط با تسویه چک‌ها مهلتی را در نظر گرفت و اعلام کرد. از آنجایی که به خوبی وضعیت درآمدی مردم از چند ماهه منتهی به سال گذشته درک می‌شود؛ مهلتی برای وصول وجوه چک اعمال شد.

وی ادامه داد: چک‌ها هم حالت زنجیره و به هم پیوسته هستند و اگر چکی وصول نشود، چک‌های مرتبط با آن هم به مشکل برمی‌خورد به همین ترتیب وصول چک‌ها به یکدیگر ارتباط دارد. تدبیر بانک مرکزی این بود که فرصتی برای وصول چک در نظر گرفت و اعلام کرد که چک‌ها برگشت نمی‌خورند و مشمول جرایم چک‌های برگشتی نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکل بنگاه‌های تولیدی در پرداخت اقساط بانکی گفت: این مهلت در تسویه و پاس کردن چک، به حل بخشی از مشکل کمک می‌کند.

صمصامی تاکید کرد: البته درباره تمدید اقساط وام‌های خرد مردمی اقدام مشخصی انجام نشد و حتما این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد تا در این باره هم تدابیری اتخاذ شود. به هر حال عده‌ای که وام‌های خرد را اخذ کردند در این مدت در کسب و کار هم با مشکلاتی مواجه شدند و باید وضعیت خانوار را درک کرد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که بخشی از دریافت کنندگان وام‌های خرد از قشر کارمندان هستند که در آمد آنها از حقوق دولتی تامین می‌شود که آنها در پرداخت این اقساط مشکلی ندارند.

