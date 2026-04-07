مهلت ثبت اطلاعات صورت‌های مالی سال 1403 در سامانه «سمپا» تمدید شد

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: مهلت ثبت اطلاعات صورت‌های مالی سال 1403 در سامانه «سمپا» با توجه جنک تمدید شد.

به گزارش ایلنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی مکاتبات و مراجعات متعدد از سوی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور درباره مشکلات موجود در ثبت اطلاعات صورت‌های مالی در سامانه «سمپا»، مهلت ثبت این اطلاعات تا زمان رفع شرایط اضطراری تمدید شده و امکان ثبت اطلاعات برای تمامی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی همچنان فراهم است.

در این اطلاعیه با اشاره به الزامات قانونی ماده 20 مکرر قانون اصلاح قانون نظام صنفی و تبصره یک آن تأکید شده است: اتحادیه‌های صنفی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هر سال و اتاق‌های اصناف کشور حداکثر تا پایان مردادماه هر سال، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را مطابق ضوابط و استانداردهای تعیین شده تهیه و در سامانه‌های مربوط بارگذاری کنند.

اتاق اصناف ایران همچنین تأکید کرده است اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف ضمن استفاده از مهلت تمدید شده برای تکمیل و ثبت اطلاعات صورت‌های مالی سال 1403، برنامه‌ریزی لازم را به گونه‌ای انجام دهند که تهیه و ثبت صورت‌های مالی سال 1404 نیز در زمان‌بندی قانونی و بدون تأخیر انجام شود

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
