قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۸ هزار ۹۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۷ هزار و ۶۸۷ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۰ هزار و ۳۹۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۸۳۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۴۹۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۴۳ تومان و قیمت خرید ۲۰ آن یک هزار و ۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۱۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۹۹۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۹۸۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۶ هزار و ۲۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۲ هزار و ۱۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۳۱۳ تومان است.

انتهای پیام/