در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
رادارها ربطی به بارشهای اخیر ندارند/ فاصله حوضههای آبریز با شرایط مطلوب
دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران گفت: سامانههای راداری هواشناسی ابزارهای پایش و اندازهگیری پدیدههای جوی هستند و نقشی در ایجاد یا جلوگیری از بارش ندارند.
سیدعلیرضا شریعت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برخی تحلیلها مبنی بر اینکه افزایش بارشها به دلیل غیرفعال شدن سامانههای راداری در شمال کشور در جریان جنگ اخیر است، اظهار داشت: با توجه به منابع معتبر و استعلام از کارشناسان متخصص سازمان هواشناسی، از نظر علمی چنین ادعایی پایه معتبری ندارد. سامانههای راداری هواشناسی ابزارهای پایش و اندازهگیری پدیدههای جوی هستند و نقشی در ایجاد یا جلوگیری از بارش ندارند.
خاموش یا روشن بودن رادارها تاثیری بر بارش ندارند
وی افزود: این سامانهها صرفاً برای مشاهده، پایش و پیشبینی وضعیت بارش و حرکت سامانههای جوی استفاده میشوند و خاموش یا روشن بودن آنها هیچ تأثیری بر فرآیندهای فیزیکی تشکیل ابر و بارش ندارد.
بارشها نتیجه تعامل پیچیده سامانههای جوی است
دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران توضیح داد: بارشها نتیجه تعامل پیچیده سامانههای جوی در مقیاس منطقهای و جهانی هستند؛ عواملی مانند الگوهای فشار، جابهجایی تودههای هوا، دمای سطح دریاها و پدیدههایی مانند النینو و لانینا نقش مهمی در شکلگیری بارش دارند. بنابراین تغییر در عملکرد تجهیزات رصدی نمیتواند باعث افزایش یا کاهش بارندگی شود.
علیرغم بارشها بسیاری از حوضههای آبریز با شرایط مطلوب فاصله دارند
وی در ادامه در پیشبینی وضعیت منابع آبی در سال جاری گفت: وضعیت منابع آبی کشور در سال جاری تا حد زیادی به تداوم بارشها در ماههای باقیمانده از فصل بارش بستگی دارد. اگر سامانههای بارشی در ادامه فصل بهار نیز فعال باشند، میتوان انتظار داشت که بخشی از کمبود مخازن سدها و روانابهای سطحی جبران شود. با این حال، در بسیاری از حوضههای آبریز کشور هنوز فاصله قابل توجهی تا شرایط مطلوب وجود دارد.
چالش برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی
شریعت تاکید کرد: قطعا در حال حاضر یکی از چالشهای مهم، وضعیت آبهای زیرزمینی است. طی سالهای گذشته برداشت بیش از حد از سفرههای زیرزمینی باعث افت قابل توجه سطح آب در بسیاری از دشتها شده است. حتی در صورت بارش مناسب، احیای این منابع فرآیندی زمانبر است و نیازمند مدیریت مصرف و برنامهریزی دقیق در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع میتوان گفت که اگرچه بارشهای اخیر میتواند تا حدی شرایط منابع آبی را بهبود دهد، اما همچنان مدیریت مصرف آب و برنامهریزی بلندمدت برای سازگاری با کمآبی از مهمترین الزامات کشور در سالهای پیش رو باقی خواهد ماند.