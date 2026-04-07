به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات؛ در نخستین جلسه شورای مدیران برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با اشاره به شرایط جنگی کشور، تأکید کرد: معیار موفقیت پروژه‌ها برای ارائه خدمت به مردم در سال جاری بر سه اصل تداوم، تاب‌آوری و بازیابی سریع استوار شده و تمامی طرح‌ها بر اساس این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در منشور پروژه‌های دستگاه‌های تابعه، افزود: در شرایط فعلی احتمال آسیب به مراکز و سایت‌های ارتباطی وجود دارد و باید برای مواجهه با بدترین سناریوها، پس از ایجاد تاب‌آوری، تداوم خدمات تضمین شود.

چیت‌ساز با اشاره به گستره این رویکرد، تصریح کرد: این شاخص‌ها همه حوزه‌ها از خدمات دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات تا زیرساخت‌های ارتباطی، اپراتورها و خدمات پستی و لجستیکی را در بر می‌گیرد.

امنیت سایبری و کاهش وابستگی در اولویت قرار گرفت

وی امنیت سایبری را از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر و دوره پس از جنگ دانست و افزود: با اتصال مجدد به ارتباطات بین‌المللی، شبکه کشور در معرض حجم بالایی از حملات سایبری قرار می‌گیرد و لازم است برنامه‌ای دقیق برای صیانت از داده‌های حساس کشور طراحی و اجرا شود.

معاون وزیر ارتباطات کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی را از دیگر اولویت‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد و بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.

چیت‌ساز همچنین بازیابی اقتصاد دیجیتال را از برنامه‌های اصلی سال جاری برشمرد و افزود: در حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، موضوع بقا در اولویت قرار دارد و اقداماتی مانند تأمین زیرساخت، حفظ اشتغال و نیروی انسانی و ایجاد بازارهای جایگزین دنبال می‌شود.

تأمین منابع با رویکرد متنوع‌سازی دنبال می‌شود

در ادامه این جلسه، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع نیز با اشاره به اولویت‌های سال جاری وزارت ارتباطات، تأکید کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد و تأمین منابع نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

وی با تأکید به مدیران برنامه‌ریزی دستگاه‌های تابعه افزود: لازم است تأمین منابع از طریق روش‌های متنوع دنبال شود تا پایداری اجرای برنامه‌ها تضمین شود.

