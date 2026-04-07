وزیر و مدیران جهاد کشاورزی به پویش جان فدا پیوستند

وزیر جهاد کشاورزی و شماری از مدیران این وزارتخانه به پویش بزرگ جان فدا پیوستند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با پیوستن به پویش جان فدا، تاکید کرد: صیانت از معیشت و سفره مردم، رسالت ذاتی ما در وزارت جهاد کشاورزی است اما در صورت لزوم، همه ما آماده ایم در کنار تکلیف شغلی خود، سلاح به دست گرفته و با متجاوزان بهاین مرز و بوم رویارو بجنگیم.

نوی تصریح کرد: اگر دشمن زبون گوشه‌چشمی به خاک ایران عزیز داشته باشد، همه ما جهادگران عرصه امنیت غذایی کشور دوشادوش هم سلاح بر دست می‌گیریم، در رزمی قهرمانانه به میدان نبرد می‌آییم و جان خود را فدای ایران و ملت رشیدمان خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حماسه بی‌بدیل مقاومت مردم سربلند ایران به ویژه جامعه بزرگ کشاورزی در تامین امنیت غذایی و پشنیبانی از مدافعان زمین و آسمان ایران، از عشایر و روستاییان، کشاورزان و دامداران و فعالان جبهه «امنیت غذایی» دعوت کرد به این پویش ملی بپیوندند.

همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرز‌های ایران اسلامی، پویش مردمی «جان‌فدا، برای ایران» برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است.

