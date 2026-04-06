خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
برنامه‌ریزی مشترک فنی و صنعتی وزارت صمت و وزارت علوم برای توسعه و نوسازی صنایع کشور

برنامه‌ریزی مشترک فنی و صنعتی وزارت صمت و وزارت علوم برای توسعه و نوسازی صنایع کشور
کد خبر : 1770225
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۲ وزارتخانه بر برنامه‌ریزی و آغاز همکاری مشترک فنی و صنعتی با هدف ارتقای فناوری و نوسازی صنایع کشور تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ در نشست امروز با حسین سیمایی صراف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ـ و معاونان دو وزاتخانه، با اشاره به ضرورت جهش فناوری گفت: در دوران پساجنگ، کشور در جایگاه بالای جهانی قرار خواهد گرفت و مسیر توسعه را در بهترین سطح ممکن دنبال می‌کنیم.

وی با تأکید بر نقش جامعه علمی و نخبگانی افزود: بازسازی و توسعه صنعتی با استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و متخصصان به سرعت آغاز می‌شود. همچنین با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، نوسازی صنعت بر پایه فناوری‌های پیشرفته و مطابق با استانداردهای جهانی انجام خواهد شد.

در ادامه این دیدار، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اعلام آمادگی کامل برای همکاری مشترک، بر بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های سراسر کشور تأکید و پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان دو وزارتخانه را برای عملیاتی‌سازی سریع برنامه‌ها مطرح کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار