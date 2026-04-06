مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد:

بیش از ۲٫۱ همت خسارت جنگ به شبکه برق شهرستان‌های استان تهران

بیش از ۲٫۱ همت خسارت جنگ به شبکه برق شهرستان‌های استان تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران میزان خسارت به شبکه برق شهرستان‌های این استان در جنگ تحمیلی سوم را بیش از ۲٫۱ همت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن بکلو با بیان اینکه از آغاز جنگ تحمیلی سوم، بیشترین اصابت پرتابه‌ها به تأسیسات و تجهیزات صنعت برق در استان تهران صورت گرفته است، گفت: از ابتدای جنگ تا امروز (۱۷ فروردین) ۴۷۴ نقطه از شبکه برق شهرستان‌های استان تهران در اثر حملات هوایی و بمباران دشمن متخاصم آسیب دیده است.

وی میزان خسارات وارد شده به شبکه برق شهرستان‌های استان تهران را بیش از  ۲٫۱ همت بیان کرد و گفت: در اثرات این حملات، بیش از ۱۲۴ کیلومتر از شبکه برق استان تهران آسیب جدی دیده است که با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، تمامی این نقاط در کمترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی شدند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
