به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن بکلو با بیان اینکه از آغاز جنگ تحمیلی سوم، بیشترین اصابت پرتابه‌ها به تأسیسات و تجهیزات صنعت برق در استان تهران صورت گرفته است، گفت: از ابتدای جنگ تا امروز (۱۷ فروردین) ۴۷۴ نقطه از شبکه برق شهرستان‌های استان تهران در اثر حملات هوایی و بمباران دشمن متخاصم آسیب دیده است.

وی میزان خسارات وارد شده به شبکه برق شهرستان‌های استان تهران را بیش از ۲٫۱ همت بیان کرد و گفت: در اثرات این حملات، بیش از ۱۲۴ کیلومتر از شبکه برق استان تهران آسیب جدی دیده است که با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، تمامی این نقاط در کمترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی شدند.

