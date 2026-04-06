بیانیه مبین انرژی در پی حمله امریکا-رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا، در پی حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به پتروشیمی های پارس جنوبی روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به اطلاع میرساند در پی حملات اخیر دشمن صهیونیستی آمریکایی به برخی زیرساختهای صنعتی کشور، بخشی از تأسیسات نیروگاه شرکت مبین انرژی خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفته است.
خوشبختانه با تمهیدات ایمنی پیشبینیشده، حضور بهموقع نیروهای عملیاتی و رعایت کامل دستورالعملهای ایمنی در مجموعه، این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیتی در میان کارکنان و نیروهای مستقر در سایت در پی نداشته است.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای فنی و ایمنی شرکت اقدامات لازم را برای بررسی وضعیت تأسیسات، ایمنسازی محیط و ارزیابی میزان خسارات آغاز کردهاند و شرایط مجموعه تحت کنترل کامل قرار دارد.
روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری کارکنان و نیروهای امدادی، تأکید میکند اطلاعرسانیهای تکمیلی در صورت لزوم از طریق مجاری رسمی این شرکت اعلام خواهد شد.