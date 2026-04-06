خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت جنگی به برق تهران

کد خبر : 1770146
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در اثر پرتابه‌های جنگی، تاکنون ۱۰۴۲ نقطه از شبکه توزیع و فوق توزیع برق در استان تهران دچار آسیب و خساراتی به ارزش ۶۸۰۰ میلیارد تومان شده است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، با بیان این که تاسیسات و تجهیزات شبکه برق به صورت گسترده در معابر و خیابان‌ها و فضاهای مختلف شهری وجود دارد و در اثر حملات هوایی و همچنین برخورد ترکش‌ها و موج انفجار پرتابه‌های جنگی تاکنون به یک هزار و ۴۲ نقطه از شبکه برق در استان، آسیب های جدی وارد شده است و میزان خسارت ناشی از آسیب های وارده بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

سخنگوی‌ صنعت برق استان تهران بزرگ افزود: علیرغم وسعت جغرافیایی و همچنین شدت آسیب‌های وارده، با تلاش ۵ هزار نیروی عملیاتی متعهد و متخصص و همچنین قابلیت‌های تخصصی صنعت برق استان، میانگین زمان رفع خاموشی‌های رخ داده ناشی از حملات و اصابت‌های جنگی در استان تهران، در جنگ رمضان کمتر از یک ساعت بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار