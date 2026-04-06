۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت جنگی به برق تهران

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، با بیان این که تاسیسات و تجهیزات شبکه برق به صورت گسترده در معابر و خیابان‌ها و فضاهای مختلف شهری وجود دارد و در اثر حملات هوایی و همچنین برخورد ترکش‌ها و موج انفجار پرتابه‌های جنگی تاکنون به یک هزار و ۴۲ نقطه از شبکه برق در استان، آسیب های جدی وارد شده است و میزان خسارت ناشی از آسیب های وارده بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

سخنگوی‌ صنعت برق استان تهران بزرگ افزود: علیرغم وسعت جغرافیایی و همچنین شدت آسیب‌های وارده، با تلاش ۵ هزار نیروی عملیاتی متعهد و متخصص و همچنین قابلیت‌های تخصصی صنعت برق استان، میانگین زمان رفع خاموشی‌های رخ داده ناشی از حملات و اصابت‌های جنگی در استان تهران، در جنگ رمضان کمتر از یک ساعت بوده است.

