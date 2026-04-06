جزییات حمله به تعدادی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی عسلویه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای درباره حمله دشمن به برخی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) اعلام کرد: گروه‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است:

«بعدازظهر امروز (دوشنبه، ۱۷ فروردین‌) دشمن آمریکایی - صهیونی در ادامه حمله‌های جنایتکارانه به زیرساخت‌ها و مناطق صنعتی به تعدادی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حمله کرد.

گروه‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شده است.

اوضاع تا لحظه تنظیم این اطلاعیه تحت کنترل بوده و ابعاد فنی و حجم خسارت‌های وارد شده در حال بررسی است.

خوشبختانه تا لحظه انتشار این اطلاعیه تلفات جانی گزارش نشده است.

اطلاعات تکمیلی در این باره منتشر خواهد شد و از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌شود اخبار مرتبط را از مراجع رسمی پیگیری کنند.»

اخبار مرتبط
