پایداری فولاد سنگان؛ پشتوانه صنعتی که در برابر دشمن زانو نمیزند
در نخستین روزهای سال ۱۴۰۵ و در شرایطی که صنعت فولاد تحت تأثیر حملات خارجی قرار گرفته، برنامههای توسعهای و رویکردهای امیدمحور شرکتهایی چون فولاد سنگان نشان میدهد حرکت رو به جلوی این صنعت متوقف نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صنایع فولادی کشور سال ۱۴۰۵ را در حالی آغاز کردند که با وجود حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای صنعتی و آسیبهایی که به بخشهایی از فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان وارد شد، فضای عمومی صنعت همچنان امیدوارانه و رو به جلو است. مدیران این حوزه بر این باورند که با اتکاء به توان داخلی، برنامهریزی دقیق و اتحاد مجموعههای بزرگ زنجیره فولاد، امکان عبور از این مقطع دشوار و حرکت دوباره در مسیر توسعه فراهم است.
در نخستین روز سال، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه طی تماسی با کارکنان و کارگران شرکت فولاد سنگان، ضمن تبریک اعیاد فطر و نوروز، از استقامت و تلاش آنان در شرایط سخت تقدیر کرد. او با اشاره به جایگاه فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد خاورمیانه گفت: این روزها بیش از هر زمان دیگر باید به توان مهندسان و کارگران کشور تکیه کنیم. فعالیت مجموعههایی مانند فولاد سنگان است که امکان حفظ و ارتقای ظرفیت تولید را فراهم میکند.
زرندی نقش فولاد سنگان را در رشد سایر شرکتهای گروه «کلیدی» دانست و تأکید کرد: سال ۱۴۰۵ میتواند بهرغم چالشها، یک دوره پرافتخار برای صنعت کشور باشد؛ مشروط بر آنکه همه ارکان گروه فولاد مبارکه با برنامهریزی دقیق و همکاری منسجم، مسیر توسعه را ادامه دهند.
همزمان با این رویداد، تحولی مدیریتی نیز توجهها را به فولاد سنگان جلب کرد. غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنیوحرفهای کشور طی حکمی، علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان را به عضویت هیئت امنای مرکز فنی و حرفهای ۲۹ منصوب کرد. در متن حکم، تجربه و شایستگی رسولیان در حوزه مهارتافزایی دلیل اصلی این انتخاب عنوان شده است.
این انتصاب در حالی صورت میگیرد که فولاد سنگان طی هفت سال گذشته بهعنوان «معین مهارتی» و «معین اقتصادی» منطقه شناخته شده و در توسعه کسبوکارهای محلی و ایجاد زیرساختهای آموزشی نقشی برجسته داشته است. این شرکت رویکرد خود را بر سه محور تولید پایدار، پروژههای توسعهمحور و حمایت از فعالیتهای مهارتمحور بنا کرده و امروز به یکی از شرکتهای پیشرو کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است.
در دیدار اخیر مدیرعامل فولاد سنگان با استاندار خراسان رضوی نیز بخش قابل توجهی از گفتوگوها به عملکرد شرکت و برنامههای آینده اختصاص داشت. رسولیان با اشاره به ظرفیت ۱۰ میلیون تنی تولید گندله و کنسانتره گفت: فولاد سنگان امروز بزرگترین مجموعه صنعتی ـ معدنی شرق ایران است و سهمی مؤثر در زنجیره تولید فولاد کشور دارد.
وی افزود که با وجود چالشهای سال ۱۴۰۴، اهداف استراتژیک شرکت با موفقیت محقق شده و هر دو کارخانه در حداکثر توان عملیاتی هستند.
رسولیان با اشاره به ذخایر قطعی معادن و ظرفیتهای جدید، آینده سنگان را در مسیر تبدیل شدن به قطب معدنی کشور توصیف کرد و توسعه زیرساختهای منطقه، بهخصوص حملونقل ریلی را امری ضروری دانست.
وی در تشریح طرحهای توسعهای شرکت به پروژههایی همچون کارخانه کنسانترهسازی هماتیتی ۲.۵ میلیون تنی، نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی، تصفیهخانه تایباد و خطوط انتقال آب، سیستم مکانیزه انباشت باطله برای نخستین بار در خاورمیانه افزایش ظرفیت گندلهسازی و احداث بارگیرخانه ریلی اشاره کرد؛ طرحهایی که میتوانند موقعیت فولاد سنگان را در زنجیره بالادست تثبیت و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنند.
در حوزه مسئولیت اجتماعی، فولاد سنگان یکی از فعالترین شرکتهای کشور بوده و اقدامات گستردهای در بخشهای آموزشی، درمانی و عمرانی انجام داده است. احداث ۱۴۸ کلاس درس و ۹ مدرسه، مشارکت در چهارباندهسازی محور تربتحیدریه ـ خواف، ایجاد پارک مادر و کودک، احداث کلینیک تخصصی آتیه و مشارکت در توسعه بیمارستان خواف، کمک به ایتام و نیازمندان، حمایت از زوجهای جوان و ایجاد ۴۲۰ فرصت شغلی از جمله فعالیتهای شاخص این شرکت است.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با تقدیر از عملکرد فولاد سنگان، نقش این شرکت را در توسعه صنعتی و اجتماعی استان «محوری» توصیف کرد و گفت: در شرایط کنونی، تلاش مضاعف و برنامهریزی مستمر فعالان صنعت میتواند اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق سازد.
با وجود سالی که با فشارهای خارجی آغاز شده، مسیر حرکت صنعت فولاد بهویژه در شرق کشور بار دیگر نشان میدهد که اراده ملی، سرمایه انسانی و برنامهریزی دقیق میتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.