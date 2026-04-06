منطقه آزاد انزلی رکورددار گردشگری شمال کشور در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، «منطقه آزاد انزلی» در ایام نوروز یکی از محبوب‌ترین مقاصد سفر مردم است و در صدر لیست گردشگران قرار می‌گیرد. این منطقه که تنها چند ساعت با تهران و کلان‌شهرهای قزوین و کرج فاصله دارد، به دلیل دارا بودن بزرگ‌ترین مرکز خرید شمال ایران، آکواریوم فانتزی، تفریحات دریایی و نزدیکی به ساحل نیلگون خزر، هرساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران است که به دنبال خرید، تفریح و آرامش در کنار دریا هستند.

این منطقه یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری شمال کشور است که با ترکیبی از طبیعت، امکانات تفریحی، مراکز خرید، بافت فرهنگی غنی و دسترسی آسان، در سال‌های اخیر به‌ویژه در ایام نوروز با استقبال گسترده مسافران روبه‌رو شده است. این منطقه که در کرانه جنوبی دریای خزر قرار دارد، نقش قابل‌توجهی در رونق گردشگری گیلان ایفاء می‌کند و امکاناتی را فراهم آورده که در کمتر نقطه‌ای از شمال کشور به‌صورت یکجا دیده می‌شود.

مهم‌ترین دلایل محبوبیت منطقه آزاد انزلی در نوروز

در تعطیلات نوروز، هوای معتدل بهاری گیلان و سرسبزی ویژه این منطقه را به مقصدی ایده‌آل تبدیل می‌کند. تالاب بین‌المللی انزلی، ساحل‌های تمیز و قابل‌دسترسی و جنگل‌های نزدیک این منطقه، ترکیبی جذاب برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی فراهم می‌کنند.

همچنین وجود مجموعه‌های بزرگ تفریحی از جمله پارک ساحلی، آکواریوم انزلی، تله‌کابین بام سبز، اسکله‌های قایق‌سواری و... باعث شده خانواده‌ها و مسافران با هر سنی گزینه‌های جذابی برای تفریح داشته باشند.

مجتمع‌های تجاری بزرگ در منطقه آزاد انزلی یکی از مهم‌ترین دلایل جذب مسافران نوروزی هستند. خرید برندهای ایرانی و خارجی با قیمت مناسب‌تر نسبت به نقاط دیگر کشور، تجربه‌ای جذاب برای گردشگران ایجاد می‌کند.

وجود هتل‌ها، ویلاها و اقامتگاه‌های استاندارد و نزدیک بودن آن‌ها به ساحل و مراکز خرید باعث می‌شود مسافران نوروزی دغدغه کمتری برای اسکان داشته باشند.

فاصله مناسب از تهران و شهرهای مرکزی و همچنین وجود راه‌های ارتباطی امن و مناسب، موجب شده مسیر سفر به انزلی برای بسیاری از خانواده‌ها آسان و لذت‌بخش باشد.

هر سال جشنواره‌های نوروزی، نمایش‌های محلی، موسیقی زنده و برنامه‌های فرهنگی در سطح منطقه اجرا می‌شود که فضای شادی‌آور و بانشاطی برای خانواده‌ها فراهم می‌کند.

ثبت آمار خیره‌کننده میزبانی از ۱.۳ میلیون مسافر

آنگونه که پونه نیکوی، جانشین ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی، اعلام کرده است؛ از ۲۵ اسفند ماه تا نهم فروردین، فاز تجارت و گردشگری منطقه میزبان افزون بر ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار گردشگر بوده است و در این بازه زمانی، بیش از ۱۶ هزار و ۱۴۶ مسافر در هتل‌ها، مجتمع‌های اقامتی، بوم‌گردی‌ها و کاشانه-مهمان‌های سطح منطقه اقامت داشته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای پذیرش مسافر در این منطقه است.

خدمات اداری و بازرگانی بدون تعطیلی

در کنار شور و شوق گردشگری، نبض تجارت نیز در منطقه می‌تپد. با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، ارائه خدمات اداری و به‌ویژه صدور گواهی مبدأ حتی در روزهای تعطیل رسمی نوروز بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد تا خللی در فرآیندهای بازرگانی مراجعان ایجاد نشود.

نوروز حماسی و معنوی؛ یادمان شهدای دانش‌آموز و «جنگ رمضان»

نوروز ۱۴۰۵ در منطقه آزاد انزلی رنگ و بوی خاصی به خود گرفته بود. نیکوی، جانشین ستاد سفر منطقه با اشاره به شرایط ویژه و تقارن با ایام معنوی، گفته است؛ اولویت ما ارتقای کیفی خدمات در کنار پاسداشت ارزش‌هاست.اجرای یادمان شهدای دانش‌آموز، تبلیغات محیطی حماسی متناسب با "جنگ رمضان" و برپایی نمایشگاه‌های نوروزی، فضایی متفاوت و ارزشی را در نوار ساحلی و فاز تجارت ایجاد کرده است.

امنیت، سلامت و نظارت؛ از فاز تجارت تا قلب روستاها

برای اولین بار، حوزه جغرافیایی برنامه‌های نوروزی به کل محدوده منطقه آزاد تعمیم یافت تا ظرفیت‌های بوم‌گردی و مشاغل محلی روستایی نیز شکوفا شود.در این راستا، خدماتی چون؛ امداد و نجات؛ استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی و اورژانس در فاز تجارت و پارک چپربرد، به همراه موتور آمبولانس‌ها و تیم‌های هلال‌احمر.نظارت بر بازار؛ پایش مداوم کیفیت خدمات در مجتمع‌های تجاری و کسب‌وکارهای خرد، با تمرکز بر سلامت اقلام خوراکی، آرایشی و بهداشتی و مدیریت ترافیک؛ بهسازی مبلمان شهری و مدیریت جریان‌های ترافیکی در ورودی‌ها و خروجی‌ها برای تسهیل تردد مسافران در این منطقه انجام گرفت.

