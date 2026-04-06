سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارزیابی خود از سیاست و اهداف دشمن آمریکایی – صهیونی در حمله به صنایع فولادی کشور اظهار کرد: هدف دشمن آمریکایی - صهیونی این است که به زیرساخت‌ها و به ویژه به صنایعی که مردم کشور مستقیماً به آن وابسته است، حمله کنند. یعنی مردم هدف قرار گرفته‌اند و نه حکومت. این یک سیاست جنگی است که می‌خواهد با ضربه زدن به صنعت فولاد، اقتصاد کشور را تضعیف کند.

وی در پاسخ به این پرسش که تأثیر حملات به صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع اقتصادی و صادراتی کشور بر بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه اشتغال، چیست متذکر شد: صنعت فولاد یکی از بزرگ‌ترین صنایع اشتغال‌زا در کشور محسوب می‌شود و هزاران نفر مستقیماً در این صنعت مشغول به کار هستند و میلیون‌ها نفر دیگر به صورت غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند. حمله به این صنعت، یعنی ضربه زدن به زندگی مردم. این خسارت‌ها به تولید، صادرات و ارزآوری کشور ضربه می‌زند.

عضو هیأت مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران اضافه کرد: ما در انجمن فولاد آلیاژی ایران، تمام شرکت‌ها را جمع کردیم و گفتیم که باید همکاری کنیم تا هرچه سریع‌تر بتوانیم شرکت‌هایی که هدف قرار گرفته‌اند را بازسازی کنیم. البته، نباید خیلی سریع قضاوت کرد. شرایط خاصی وجود دارد و باید تحمل کرد؛ اما باید یک اتحاد قوی بین صنعت، دولت و مردم باشد چرا که این اتحاد، می‌تواند کشورمان را از این بحران عبور دهد.

شهرستانی خاطرنشان کرد: پیام من به ملت شریف ایران این است که مایوس نشوند. مطمئناً طرف حق پیروز خواهد شد. تاریخ نشان داده است که هرگاه دشمنان به کشور تجاوز کرده‌اند، با اتحاد و مقاومت، پیروز شده‌ایم. این جنگ هم مسلماً با پیروزی ملت ایران به پایان خواهد رسید.

به گزارش ایلنا؛ پس از حملات وحشیانه دشمن به صنایع فولادی کشور ازجمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان؛ پویشی به نام #فولاد_همدل در فضای مجازی گسترش یافته است. در این پویش مردم با اشتراک گذاشتن کامنت‌ها، دلنوشته‌ها و مطالبی درباره فولاد، حس همدلی را تقویت می‌کنند. جامعه مدنی می‌تواند با حمایت از محصولات داخلی، اشتغال و تولید، نقش مهمی در حفظ این صنعت داشته باشد.

انتهای پیام/