قیمت نفت یکنواخت ماند
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملات متلاطم روز دوشنبه (۱۷ فروردین) با وجود نگرانیها درباره کاهش مداوم عرضه بهدلیل اختلال تردد از تنگه هرمز، در پی انتظار سرمایهگذاران برای روشن شدن مذاکرات پایان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیتسی علیه ایران، تغییر چندانی نداشت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۸ دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت گرینویچ با ۷۳ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش به ۱۰۹ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۶ سنت یا ۰.۲ درصدافت، ۱۱۱ دلار و ۲۸ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
افزایش قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه آسیا، در مقایسه با افزایش ۱۱ درصدی قیمت نفت خام دابلیوتیآی و ۸ درصدی قیمت نفت برنت در جلسه معاملاتی پنجشنبه هفته گذشته (۱۳ فروردین)، که بزرگترین افزایش مطلق قیمت از سال ۲۰۲۰ رقم خورد، ناچیز بود.
روز یکشنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا طی پیامی در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد در صورت رفع نشدن اختلال کامل تردد از تنگه هرمز، نیروگاهها و پلهای ایران را در روز سهشنبه (۱۸ فروردین) هدف قرار خواهد داد.
با این حال، قیمتها در روز دوشنبه تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند.
رسانهها روز یکشنبه گزارش دادند که ایالات متحده، ایران و گروهی از میانجیگران منطقهای در حال بحث درباره شرایط آتشبس احتمالی هستند که میتواند منجر به پایان دائمی جنگ شود.
تردد از تنگه هرمز که نفت و فرآوردههای نفتی عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی از آن میگذرد، بهدلیل درگیریهای نظامی با اختلال روبهروست.
موکش سهدف، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مشاورهای اکس آنلایست (XAnalysts)، گفت: ناتوانی در رفع اختلال تردد از تنگه هرمز، بیشتر به یک مسئله پیروزی سیاسی تبدیل شده است.
بهدلیل اختلالهای عرضه در خاورمیانه، پالایشگاهها بهدنبال منابع جایگزین برای نفت خام، بهویژه برای محمولههای فیزیکی در دریای شمال ایالات متحده و انگلیس هستند.
با این حال، دادههای کشتیرانی نشان میدهد که تعدادی از کشتیها، از جمله یک نفتکش تحت مدیریت عمان، یک کشتی کانتینری متعلق به فرانسه و یک کشتی حامل گاز متعلق به ژاپن، از روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردهاند که نشاندهنده سیاست ایران برای اجازه عبور کشتیهای کشورهای غیرمتخاصم است.
هشت عضو اوپکپلاس در تعهد جمعی خود برای حمایت از ثبات بازار نفت تصمیم گرفتند ۲۰۶ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند.
با این حال، این تصمیم تا حد زیادی روی کاغذ خواهد بود زیرا چند تولیدکننده کلیدی این ائتلاف بهدلیل جنگ قادر به افزایش تولید نیستند.
عرضه روسیه بهتازگی بهدلیل حملههای پهپادهای اوکراینی به پایانه صادراتی دریای بالتیک آن مختل شده، گزارشهای رسانهای روز یکشنبه (۱۶ فروردین) حاکی از آن است که پایانه اوست - لوگا پس از روزها اختلال، بارگیری را از روز شنبه ازسر گرفته است.