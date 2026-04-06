تمدید ۳ ماهه اعتبار کارتهای پیلهوری
سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای تمدید تاریخ اعتبار کارتهای بازرگانی متقاضی تمدید ۳ ماهه اعتبار کارتهای پیله وری، کولبری و مرزنشینی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، تمدید تاریخ اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش یکی از اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط اضطرار بود؛ در همین راستا معاونت برنامهریزی و مقررات این سازمان، طی نامهای به مدیر عامل شرکت تار، متقاضی درخواست تمدید اعتبار کارتهای پیله وری، کولبری و مرزنشینی شد.
گفتنی است؛ تاریخ اعتبار کارتهای پیله وری، کولبری و مرزنشینی که اعتبار آنها از ابتدای ۹ اسفند و ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ منقضی شد، تاریخ اعتبار آنها بهصورت خودکار برای مدت سه ماه تمدید شد.