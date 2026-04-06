تدوین بستههای حمایتی اضطراری برای کسبوکارهای فناور
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور درخصوص بستههای حمایتی اضطراری برای کسبوکارهای فناور و شرکتهای دانشبنیان اعلام کرد: در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور که تحت تأثیر شرایط ناشی از تحریمهای اقتصادی در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی دچار اختلال در فرآیندهای عرضه و تقاضا شدهاند، برنامهای اضطراری تدوین شده است.
به گزارش ایلنا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور درخصوص بستههای حمایتی اضطراری برای کسبوکارهای فناور و شرکتهای دانشبنیان اعلام کرد: در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور که تحت تأثیر شرایط ناشی از تحریمهای اقتصادی در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی دچار اختلال در فرآیندهای عرضه و تقاضا شدهاند، معاونت علمی، وزارت ارتباطات و وزارت علوم با مرکزیت صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت هماهنگ برنامهای اضطراری تدوین کردهاند که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی افزود: این بستههای حمایتی بر پوشش آسیبهای غیرفیزیکی تمرکز دارند و هدف اصلی آنها ارائه تسهیلات به شرکتها و واحدهای فناور است. لازم به ذکر است که آسیبهای فیزیکی از این چارچوب حمایتی مستثنی بوده و طبق مصوبه هیات وزیران و اعلامی توسط دولت با محوریت وزات صمت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مورد جزئیات این بسته ها گفت: این بستهها شامل چهار بخش اصلی است؛ بسته حمایتی توقف یا کاهش عرضه (شامل تولید، فروش و توزیع)، بسته حمایتی توقف یا کاهش تقاضا (از دست دادن بازار)، بسته حمایتی رشد تقاضا برای خدمات و زیرساختهای مورد نیاز و بسته تأمین زیرساخت برق مورد نیاز است.
افشین خاطرنشان کرد: این بستهها به طور ویژه کسبوکارهای فناور و دانشبنیان کوچک و متوسط را هدف قرار دادهاند و تخصیص تسهیلات بر اساس اسناد ارسالی شرکتها و ارزیابیهای معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی و از طریق سامانه غزال صورت خواهد گرفت.