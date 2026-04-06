اعلام نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال 1405
کد خبر : 1769888
نرخ حقالوکاله بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری بانک پارسیان در سال 1405حداکثر3 درصد اعلام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک پارسیان، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 5 دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سودمشاع بانکها و موسسات اعتباری، نرخ حقالوکاله بانک پارسیان به میزان ۳ درصد در سال 1405 تعیین شده است.
حقالوکاله مبلغی است که بانکها میتوانند در قبال بهکارگیری منابع سپرده شده از سوی سپردهگذاران از آنان دریافت کنند که شامل هزینههای به کارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار مشتریان در امور اعطای تسهیلات و سرمایهگذاریهای اقتصادی بانک است.