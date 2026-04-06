اعلام نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال 1405

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک پارسیان، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 5 دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سودمشاع بانک‌ها و موسسات اعتباری، نرخ حق‌الوکاله بانک پارسیان به میزان ۳ درصد در سال 1405 تعیین شده است.

حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال به‌کارگیری منابع سپرده شده از سوی سپرده‌گذاران از آنان دریافت کنند که شامل هزینه‌های به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مشتریان در امور اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بانک است.

