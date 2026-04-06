بانک ملت تراز عملیاتی مثبت 134 هزار میلیارد تومانی را در سال 1404 به ثبت رساند

به گزارش ایلنا؛ بر اساس گزارش عملکرد منتشره از عملکرد بانک ملت در سال گذشته که از طریق سامانه کدال سازمان بورس در دسترس سهامداران قرار گرفته است، این بانک بورسی موفق شده است تراز مثبت عملیاتی 1،338،515 میلیارد ریالی را در سال گذشته ثبت کند که بالاترین رقم در نظام بانکی کشور محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، بانک ملت که با نماد وبملت و سرمایه 338 هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه کشور فعال است، در 12 ماهه سال گذشته 2،906،669 میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات، درآمد کسب کرده که 301،249 میلیارد ریال آن در اسفندماه به دست آمده است.

در عین حال این بانک بورسی بزرگ در سال 1404 مبلغی معادل 1،745،613 میلیارد ریال به سپرده گذاران خود سود پرداخت کرده که 175،563 میلیارد ریال آن در آخرین ماه سال پرداخت شده است.

