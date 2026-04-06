معرفی شعب کشیک بانک تجارت در روز دوشنبه 17 فروردینماه
به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، تمامی شعب این بانک در سراسر کشور (به استثنای استانهای البرز، آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و ایلام) در روز دوشنبه 17 فروردین 1405 از ساعت 7:30 تا 13:30 در خدمت مشتریان هستند.
مشتریان میتوانند سرویسهایی همچون انتقال وجه، مدیریت چک، پرداخت قبض، دریافت شارژ و گردش حساب را بهصورت غیرحضوری و برخط از طریق همراه بانک، باجت و بانکداری اینترنتی بانک تجارت دریافت کنند.
کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت بهشماره 1554 آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان هستند.
لیست شعب کشیک در ذیل خبر آمده است.
