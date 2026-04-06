در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
کاهش حدود ۶٠ درصدی حباب سکه/ چرا انس جهانی ریخت؟
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به دلایل ریزش انس جهانی طلا گفت: در یک سال گذشته حباب سکه ۵٩.٩ درصد کاهش پیدا کرد.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره به کاهش حباب سکه در یک سال گذشته، اظهار داشت: در نوسانات قیمت طلا و سکه در یک سال گذشته، تنها کاهش قیمتی مربوط به حباب سکه بوده، قیمت سکه در ابتدای سال گذشته ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که در طول یک سال گذشته ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد، به عبارت دیگر شاهد ریزش ۵۹.۹ درصد کاهش حباب سکه بودیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حباب سکه حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که عوامل متعددی در این کاهش حباب سکه در طول یک سال اخیر دخیل بوده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین با اشاره به دلایل کاهش انس جهانی طلا گفت: یکی از دلایل مهم کاهش انس جهانی طلا، نوسانات و افزایش نفت است و دلیل دیگر آن هم حجم زیاد انتشار اخبار سیاسی است. در ایران هم قیمت طلا به دلیل کاهش قیمت انس جهانی و همچنین کاهش نرخ ارز، کاهش پیدا کرد. باید توجه داشت که نرخ دلار روز قبل از جنگ حدود ١۶٣ هزار تومان بود که در ایام جنگ به ١۵٣ هزار تومان هم کاهش پیدا کرد و همچنان این نرخ در نوسان است. بنابراین علیرغم شرایط جنگی در کشورمان نرخ دلار کاهشی بود و همین منجر به کاهش قیمت طلا شد.
بذرافشان با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت طلا به یک ثبات نسبی رسیده است، ادامه داد: در جنگ ١٢ روزه شاهد آن بودیم که نرخ طلا و ارز در کشور افزایش پیدا کرد اما خوشبختانه در این جنگ شاهد کاهش قیمت طلا و دلار در کشور بودیم، در واقع میتوان گفت در قیمت طلا به ثبات رسیدیم.
وی افزود: اما متاسفانه شرایط جنگ باعث شده که بازار طلا در شهرهای بزرگ تعطیل باشند و به طوریکه در تهران تنها ١۵ تا ٢٠ درصد واحدهای صنفی در سطح شهر فعال بودند، آن هم در ساعتهای محدود. از این رو به مردم توصیه میکنیم از آنجایی که طلا جزو مایحتاج عمومی محسوب میشود، معاملات خود را به روزهایی موکول کنند که بازار با اکثر واحدهای صنفی به طور رسمی فعال هستند.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: چنانچه مردم اگر به هر دلیلی میخواهند نسبت به خرید یا فروش طلا اقدام میکنند حتما قیمت واقعی را از سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر رصد کنند، قیمت طلا و سکه به طور مستمر در این سایت به روز میشود و پس از اطلاع از آخرین قیمتها نسبت به معامله اقدام کنند.