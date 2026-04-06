شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «قیمت کدام کالا‌ها در سوپرمارکت‌ها از ابتدای جنگ افزایش یافته است؟» گفت: از ابتدای تهاجم آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان، کالایی نداشتیم که افزایش قیمت چشمگیری داشته باشد و اگر هم بوده، افزایش قیمت جزئی بوده و در برخی موارد حتی قیمت برخی کالا‌ها پایین‌تر هم آمده است.

مشکلی برای تامین کالا نداریم

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد دلایل کاهش قیمت برخی کالا‌ها در یکماهه اخیر، گفت: یکسری کالا‌ها قرار بود افزایش قیمت داشته باشند. بخشی از ذخایر این کالا‌ها برای جلوگیری از نگرانی مردم از کمبود مواد غذایی وارد بازار شدند و افزایش عرضه آنها موجب کاهش قیمت آن در سطح بازار شد.

شریفی افزود: هیچ مشکلی از نظر تامین کالا برای مردم نداریم.

کاهش عرضه روغن ازسوی برخی شرکت‌های پخش

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد کاهش عرضه روغن در برخی سوپرمارکت‌ها گفت: از نظر تولید روغن در کشور مشکلی نیست و موجودی کالا هست، اما برخی شرکت‌های پخش در توزیع روغن کم‌لطفی می‌کنند.

شریفی ادامه داد: جلسات متعددی با اتاق اصناف، استانداری تهران و سایر سازمان‌ها برای تنظیم بازار داریم. موجودی کالا‌ها در کارخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها بررسی می‌شود و هیچ مشکلی برای تامین کالا وجود ندارد.

شکر بسته‌بندی ۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به این سوال که «چند درصد سوپرمارکت‌ها در شرایط کنونی به مردم ارائه خدمت می‌دهند؟» گفت: تمام سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی به صورت دائم تا ۱۲ شب به مردم ارائه خدمت می‌دهند.

شریفی در مورد قیمت شکر و برنج در سطح مغازه‌ها نیز گفت: قیمت کالا‌ها طبق مصوبه‌های قبلی است و مصوبه جدیدی برای قیمت نداریم. شکر همانند اسفندماه کیلویی ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۸۵ هزار تومان به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود. همچنین برنج هندی با توجه به نوع رقم آن هر کیلو بین ۱۷۵ تا ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

انتهای پیام/