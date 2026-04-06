در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛

مشکلی برای تامین کالا نداریم/ کاهش عرضه روغن ازسوی برخی شرکت‌های پخش

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با بیان اینکه افزایش عرضه کالا به بازار موجب کاهش قیمت برخی کالا‌ها شده است، از کاهش عرضه روغن در بازار از سوی برخی شرکت‌های پخش خبر داد.

شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «قیمت کدام کالا‌ها در سوپرمارکت‌ها از ابتدای جنگ افزایش یافته است؟» گفت: از ابتدای تهاجم آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان، کالایی نداشتیم که افزایش قیمت چشمگیری داشته باشد و اگر هم بوده، افزایش قیمت جزئی بوده و در برخی موارد حتی قیمت برخی کالا‌ها پایین‌تر هم آمده است.

مشکلی برای تامین کالا نداریم

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد دلایل کاهش قیمت برخی کالا‌ها در یکماهه اخیر، گفت: یکسری کالا‌ها قرار بود افزایش قیمت داشته باشند. بخشی از ذخایر این کالا‌ها برای جلوگیری از نگرانی مردم از کمبود مواد غذایی وارد بازار شدند و افزایش عرضه آنها موجب کاهش قیمت آن در سطح بازار شد.

شریفی افزود: هیچ مشکلی از نظر تامین کالا برای مردم نداریم.

کاهش عرضه روغن ازسوی برخی شرکت‌های پخش

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد کاهش عرضه روغن در برخی سوپرمارکت‌ها گفت: از نظر تولید روغن در کشور مشکلی نیست و موجودی کالا هست، اما برخی شرکت‌های پخش در توزیع روغن کم‌لطفی می‌کنند.

شریفی ادامه داد: جلسات متعددی با اتاق اصناف، استانداری تهران و سایر سازمان‌ها برای تنظیم بازار داریم. موجودی کالا‌ها در کارخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها بررسی می‌شود و هیچ مشکلی برای تامین کالا وجود ندارد.

شکر بسته‌بندی ۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به این سوال که «چند درصد سوپرمارکت‌ها در شرایط کنونی به مردم ارائه خدمت می‌دهند؟» گفت: تمام سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی به صورت دائم تا ۱۲ شب به مردم ارائه خدمت می‌دهند.

شریفی در مورد قیمت شکر و برنج در سطح مغازه‌ها نیز گفت: قیمت کالا‌ها طبق مصوبه‌های قبلی است و مصوبه جدیدی برای قیمت نداریم. شکر همانند اسفندماه کیلویی ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۸۵ هزار تومان به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود. همچنین برنج هندی با توجه به نوع رقم آن هر کیلو بین ۱۷۵ تا ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

