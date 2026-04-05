تداوم آبرسانی به تهران و البرز علیرغم آسیب به تاسیسات

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، پس از تجاوز ناجوانمردانه دشمن به پل B۱ در ابتدای آزاد راه شمالی کرج در استان البرز، با توجه به نزدیکی محل اصابت به تأسیسات انتهایی (اتاق تقلیل فشار و سازه آبرسانی انتهایی) طرح انتقال آب مخزن زیاران به آبگیر بیلقان مدیرعامل شرکت به همراه برخی از مدیران شرکت جهت بررسی شرایط و آسیب وارده و تداوم بهره برداری، از تأسیسات آبگیر بیلقان بازدید کردند.

با توجه به شدت حملات، آسیب های جزئی به شیرآلات، تأسیسات برقی و عملگرهای خط وارد شده است که تأمین تجهیزات لازم و تعویض آنها در دستورکار قرار گرفت.

لازم به ذکر است علیرغم شرایط پیش آمده در حال حاضر ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه و مطابق با نیاز آبی کلانشهر تهران، آب توسط خط یاد شده به آبگیر بیلقان تحویل می شود.

انتهای پیام/