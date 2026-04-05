به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز ، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت جهانی نفت از محورهای مذاکرت نشست روز یکشنبه (۱۶ فروردین) کارگروه وزارتی نظارت بر توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) باشد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در یک نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: درگیری‌های مداوم نظامی در منطقه خاورمیانه به کاهش قابل توجه عرضه نفت و افزایش قیمت انرژی منجر شده است؛ موضوعی که انتظار داریم دستور کار شصت‌وپنجمین نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس باشد.

قیمت نفت خام اکنون به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده، افزون بر این تولید نفت روسیه به‌دلیل حمله‌های پهپادی مختل شده است.

طبق داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG ) که به ژوئن ۱۹۸۸ برمی‌گردد، قیمت‌ نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ماه مارس رکورد افزایش ماهانه ۶۴ درصدی را ثبت کرده است.

نفت خام شخص دابلیوتی‌آی آمریکا در این ماه حدود ۵۲ درصد افزایش یافته است که بزرگ‌ترین جهش آن از ماه مه ۲۰۲۰ به‌دلیل جنگ ایران است.

در همین حال ولادیمیر پوتین و محمد بن‌سلمان ۱۳ فروردین در تماسی تلفنی درباره بحران خاورمیانه و همکاری در چارچوب ائتلاف اوپک‌پلاس گفت‌وگو و درباره وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه، تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های مهم راهبردی ابراز نگرانی کردند.

کرملین اعلام کرد: هر دو طرف بر لزوم توقف فوری خصومت‌ها و تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل درگیری که ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، تأکید کردند.

دو منبع ائتلاف اوپک‌پلاس هم گفتند: هشت عضو این ائتلاف در نشست مجازی روز یکشنبه لغو بخش دیگری از کاهش عرضه داوطلبانه نفت خود را بررسی می‌کنند؛ اقدامی که تولیدکنندگان کلیدی را در موقعیتی قرار می‌دهد تا در صورت رفع اختلال تردد از تنگه هرمز، بشکه‌های بیشتری روانه بازارهای جهانی کنند.

افزون بر نشست هشت کشور، قرار است نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس هم در روز یکشنبه برگزار شود.

هشت عضو اوپک‌پلاس از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۵ درمجموع روزانه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود شامل روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ کاهش عرضه داوطلبانه اضافه به‌طور کامل و بخشی از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که حدود ۳ درصد از تقاضای جهانی است، به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند.

هشت عضو اوپک‌پلاس در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ روند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه خود را متوقف کرده بودند.

در بحبوحه درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه، هشت عضو اوپک‌پلاس دهم اسفند (یکم مارس) در نشستی مجازی درباره ازسرگیری روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه پس از سه ماه وقفه و لغو روزانه ۲۰۶ هزار بشکه‌ای کاهش عرضه داوطلبانه برای ماه آوریل تصمیم گرفتند.

