تکذیب انتشار گازهای سمی از پتروشیمیهای ماهشهر
به گزارش ایلنا در اطلاعیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس آمده است؛
پیرو انتشار برخی اخبار مبنی بر متصاعد شدن گازهای سمی در ماهشهر بعد از اصابت پرتابههای دشمن صهیونی-آمریکایی، به اطلاع همه شهروندان ساکن استان خوزستان میرساند که هیچ گاز سمی و خطرناکی از واحدهای پتروشیمی متصاعد نشده و دود قابل مشاهده، مربوط به سوختن مواد هیدروکربوری باقیمانده در برخی ظروف و تجهیزات است و هیچگونه خطری شهروندان محترم را تهدید نمیکند.