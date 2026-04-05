به گزارش ایلنا در اطلاعیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس آمده است؛

پیرو انتشار برخی اخبار مبنی بر متصاعد شدن گازهای سمی در ماهشهر بعد از اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونی-آمریکایی، به اطلاع همه شهروندان ساکن استان خوزستان می‌رساند که هیچ گاز سمی و خطرناکی از واحدهای پتروشیمی متصاعد نشده و دود قابل مشاهده، مربوط به سوختن مواد هیدروکربوری باقیمانده در برخی ظروف و تجهیزات است و هیچگونه خطری شهروندان محترم را تهدید نمی‌کند.

