پیام محمد شریعتمداری در پی شهادت شماری از همکاران فداکار در فجر انرژی خلیج‌فارس:

نام این شهیدان سعید در دفتر سربداران و پرچمداران عزت و آزادگی ایران عزیز ثبت شد

عهد می‌بندیم در مسیر پایداری و حفظ آهنگ تولید کشور از پا نخواهیم نشست

در پی شهادت و همچنین مجروحیت شماری از همکاران در تلاش در شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس و پتروشیمی بندر امام به دنبال حمله دشمن آمریکایی_صهیونی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در پیامی ضمن تسلیت و تبریک شهادت این عزیزان، تاکید کرد مردان و زنان صنعت پتروشیمی با شهیدان نامدار شرکت فجر انرژی و همه شهدای والامقام عهد و پیمان می‌بندد که در مسیر پایداری و حفظ آهنگ تولید کشور از پا نخواهد نشست.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، متن این پیام بدین شرح است:
با احساسی مشحون از اندوه و افتخار، خبر شهادت شماری از همکاران سخت‌کوش و فداکار در شرکت ارجمند فجر انرژی و مجروحیت جمعی از همسنگران جان‌برکف در این شرکت و مجموعه پتروشیمی بندر امام را دریافت کردم.
خوشا به سعادت شهیدان سعیدمان که نامشان در دفتر سربداران و پرچمداران عزت و آزادگی ایران عزیز ثبت شد.
پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این بار در نبرد تاریخی رمضان، شاهد ثبت لحظه‌های پرحماسه و شگرف از پایمردی و صلابت فرزندان صنعتگر ایران زمین در خط مقدم تولید هستیم.
دشمن دون‌صف استکباری-صهیونی پس از ناکامی در عرصه موازنه نظامی، در چرخشی از سر استیصال، نیروهای خط مقدم تولید پتروشیمی به‌عنوان صنعت پیشران اقتصاد کشور را هدف قرار داد. اما با اتکال به خدای منتقم و با اطمینان به اراده و ایمان استوار فرزندان پاکباخته وطن، این طرح و نقشه سیاه آنان نیز برفنا خواهد شد.
اکنون در این روزهای تاریخ‌ساز که آرمان والای حفظ میهن، آحاد و اقشار این گهواره تمدن را به صف‌آرایی مقابل ایران‌ستیزان واداشته‌است، مردان و زنان صنعت پتروشیمی با شهیدان نامدار شرکت فجر انرژی و همه شهدای والامقام عهد و پیمان می‌بندد که در مسیر پایداری و حفظ آهنگ تولید کشور از پا نخواهد نشست.


اینجانب با قلبی آکنده از تأثر و دیدگانی پرامید به فردای ایران سرافراز، شهادت همکاران سختکوش را به خانواده حماسه‌ساز ایشان، خانواده شریف گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مجموعه سرافراز شرکت فجر انرژی صمیمانه تسلیت و تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای عزیزان مجروح و مصدوم در این حمله ناجوانمردانه عافیت و سلامتی مسئلت دارم.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
