گزارش ایلنا از واکنش جامعه مدنی و مردم ایران به حملات دشمن به صنعت فولاد کشور؛
صنعت فولاد ایران، قلب فلزی اقتصاد و امنیت ملی/ نگاهی به همدلی ملی ایرانیان در پویش #فولاد_همدل
به گزارش ایلنا؛ صنعت فولاد، یکی از پایههای اصلی اقتصاد و امنیت ملی ایران است. این صنعت نه تنها یکی از بزرگترین و عظیمترین تولیدکنندگان فولاد در منطقه محسوب میشود، بلکه در جهان نیز جایگاه خوبی دارد و با تولید میلیونها تن فولاد سالانه، ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای تولیدکننده فولاد در جهان است. این تولید، چه در بخش فولاد ساختمانی و چه در فولادهای ویژه، نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای کشور دارد.
صنعت فولاد در ایران، جایگاهی استراتژیک دارد. این صنعت علاوه بر اینکه به توسعه بخشهای مختلف اقتصادی از جمله ساخت و ساز، حمل و نقل، صنایع دستی و غیره کمک میکند، به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی نیز محسوب میشود. فولاد، ماده اولیه اصلی تولید زیرساختهای دفاعی است؛ بنابراین، هر حمله به این صنعت، یک حمله مستقیم به امنیت ملی ایران است و جنایت جنگی محسوب میشود.
در سالهای اخیر، صنعت فولاد ایران مورد تهاجم و فشارهای گستردهای از سوی دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونی قرار گرفته است. این فشارها شامل تحریمهای اقتصادی، حملات سایبری، تخریب زیرساختها و تهدید به تولیدات فولادی کشور بوده است. این اقدامات نه تنها به تولید داخلی آسیب میزند، بلکه به اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور نیز ضربه میزند.
صنعت فولاد ایران، یکی از بزرگترین اشتغالزاها در کشور است. هزاران نفر مستقیماً در این صنعت مشغول به کار هستند و میلیونها نفر دیگر نیز به صورت غیرمستقیم از این صنعت بهرهمند میشوند. این اشتغال، چه در مناطق شهری و چه روستایی، نقش مهمی در کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها دارد. بنابراین، هر حمله به این صنعت، یک حمله به زندگی مردم است.
حملات به زیرساختهای صنعت فولاد، جنایت جنگی محسوب میشود. این اقدامات نه تنها نقض قوانین بینالمللی است، بلکه نشاندهنده عزیمت دشمنان برای تضعیف ایران از داخل است. این حملات باید بدون هیچگونه تردیدی، پاسخ گرفته شود. ایران همیشه در برابر توطئهها و تهدیدهای دشمنان ایستاده است و این بار نیز بدون شک، پاسخی قاطع و قطعی خواهد داد.
در این شرایط، جامعه مدنی و مردم ایران نیز با اقدامات خود، نشان دادهاند که چگونه میتوانند در کنار دولت، در حمایت از صنعت فولاد ایران گام بردارند. یکی از این اقدامات، پویش #فولاد_همدل است که در فضای مجازی به سرعت گسترش یافته است. این پویش با هدف تقویت حس همدلی و حمایت از کارگران و کارفرمایان صنعت فولاد و توسط گروه فولاد مبارکه آغاز شد و تاکنون هزاران نفر به آن پیوستهاند.
در این پویش، مردم عزیز کشور کامنتها، دلنوشتهها و مطالبی را در مورد فولاد، کارگران و نقش این صنعت در زندگی ایرانیها به اشتراک میگذارند. این مطالب، گاهی احساسات عمیقی را نشان میدهند و گاهی نکاتی را درباره اهمیت فولاد در زندگی روزمره به یاد میآورند. این پویش نه تنها به تقویت اتحاد و همدلی در جامعه کمک میکند، بلکه یک پیام قوی به دشمنان نیز میفرستد: فولاد ایران، قلب فلزی ملت است و هیچ چیز نمیتواند آن را تضعیف کند.
در نهایت، باید گفت که جهان باید این حملات به زیرساختهای صنعت فولاد ایران را محکوم کند. این اقدامات نه تنها نقض قوانین بینالمللی است، بلکه نشاندهنده یک توطئه گسترده برای تضعیف یک کشور مستقل و خودکفای است. جامعه بینالملل باید با صدای بلند، این جنایتهای جنگی را محکوم کند و به ایران در دفاع از صنعت فولاد خود کمک کند.
فولاد ایران، نماد مقاومت و استقلال است. این صنعت با وجود تمام فشارها و تهدیدها، همچنان در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشور گام بر میدارد. این گامها، گامهایی است که نه تنها برای ایران، بلکه برای تمامی ملتهای مستقل و خودکفای جهان الهامبخش است.
کاربران اعم از مشتریان؛ سهامداران؛ پیمانکاران؛ بازنشستگان؛ اصحاب رسانه و خبرنگاران؛ کارکنان و عموم مردم در دلنوشتههای خود در پویش #فولاد_همدل مطالبی جالب و خاطرهانگیز و همدلانهای را عنوان کردهاند که در این گزارش نگاهی به برخی از آنها میپردازیم.
یکی از کاربران نوشته است: «فولاد مبارکه؛ فقط یک اسم نیست؛ نشانهی مردمی است که با همهی سختیها، با همهی حرفها و چشمزخمها، باز هم ایستادگی کرد و از نو ساخت. شاید خیلیها خواستند زمین بخورد، ولی نشان داد که هر چه بیشتر ضربه بخورد، محکمتر میشود.
از دل آتش آمدی بیرون، خسته شدی؛ ولی نشکستی؛ زمین خوردی، ولی دوباره بلند شدی؛ و هر بار قویتر از قبل ساختی و ساختی…
فولاد مبارکه یعنی ایستادگی، غیرت و دوباره از نو ساختن؛ حتی وقتی همه فکر میکنند دیگر تمام شده».
یکی از اصحاب رسانه نیز نوشته است: «درود بر فولاد مردان ایران قهرمانانی که در دل سختیها و در مواجهه با حملات کور، همچنان چرخهای تولید این صنعت راهبردی را به گردش درمیآورند و اقتدار اقتصادی کشور را پاس میدارند».
کاربر دیگری نوشته است: « ای فولاد مبارکه، ای جانِ استوار! در رگهایت خونِ کار و تلاش جاری بود، اکنون زخمی بر تنت نشسته؛ اما بدان که ریشههایت عمیق است و کارکنانت، چون تیشههایی مصمم، بنای دوبارهات را خواهند ستود. امید که در آغوشِ زمین، التیام یابی و شکوه گذشته را در سایه تلاش و همدلی، بازسازی کنیم»
هموطن دیگری در دلنوشته خود عنوان کرده است: « فولاد مبارکه ایران است و ایران قلب من است .با تمام توان برای احیای مجدد این شریان اصلی جهت زندگی تمام ایرانیان عزیز پای کار هستم تا به سرانجام برسد باشد مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی و وطنفروشان».
در دلنوشته دیگری آمده است: « فولاد خانوادهای است که از هزاران هزار مرد وزن با اراده فولادی ساخته شده؛ ما با اراده خدا و همکاری تمام دولت مردان دباره فولادی بهتر میسازیم.
همسر یکی از بازنشستگان فولاد مبارکه نیز نوشته است: «با افتخار همسر یکی از بازنشستگان شرکت معظم فولاد مبارکه هستم.زمان ساخت و راهاندازی شرکت چه سختیها و مشقاتی را متحمل شدیم تا این درخت به ثمر نشست. انس و الفتی که بین ما خانوادههای فولاد و شرکت فولاد مبارکه برقرار شد هیچگاه از بین نخواهد رفت و ما همچنان برای فداکاری دراین راه آمادهایم. خطاب بنده به مدیران و دستاندرکاران شرکت فولاد مبارکه است؛ ما همسران و خانواده فولادی برای این بازسازی در کنار شما هستیم. به امید راهاندازی شرکت در کوتاهترین زمان ممکن. #باهم دوباره میسازیم».
خبرگزاری ایلنا و کارکنان این خبرگزاری نیز ضمن پیوستن به پویش #فولاد_همدل؛ و درج دلنوشتههای خود؛ آمادگی خود را برای اقدام برای بازسازی هرچه سریعتر این قلب تپنده صنعت ایران اعلام میکند.