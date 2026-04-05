قیمت بنزین در آمریکا به ۴ دلار رسید

به گزارش ایلنا، الیزابت وارن، سناتور دموکرات آمریکایی، با انتشار تصویری از داده‌های پایگاه GasBuddy در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که میانگین ملی قیمت بنزین در ایالات متحده به ۴ دلار در هر گالن رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح از ۸ آگوست ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.