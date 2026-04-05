قیمت بنزین در آمریکا به ۴ دلار رسید

قیمت بنزین در آمریکا به ۴ دلار رسید
کد خبر : 1769521
میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۴ دلار در هر گالن رسیده و تنش‌های نظامی با ایران عامل اصلی این جهش قیمتی است

به گزارش ایلنا، الیزابت وارن، سناتور دموکرات آمریکایی، با انتشار تصویری از داده‌های پایگاه GasBuddy در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که میانگین ملی قیمت بنزین در ایالات متحده به ۴ دلار در هر گالن رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح از ۸ آگوست ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

به گفته وارن، قیمت سوخت در فاصله اواخر فوریه تا پایان مارس افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های GasBuddy، در این بازه زمانی قیمت بنزین به‌طور میانگین ۱.۰۵۹ دلار در هر گالن و قیمت گازوئیل ۱.۷۰۱ دلار افزایش یافته که بزرگ‌ترین رشد ماهانه ثبت‌شده در تاریخ این پایگاه داده محسوب می‌شود.

 
 
