قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۸ هزار ۲۳ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۷۸۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۹ هزار و ۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۷ هزار و ۵۷۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۵۸۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۲۴۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۱۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۳۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۸۵۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۷۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۶۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۶۸۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۱ هزار و ۱۷۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۳۵۳ تومان است.

