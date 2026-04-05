صادرات گوجه فرنگی زراعی ممنوع شد
به گزارش ایلنا، ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ابلاغ شد.
با توجه به اینکه گوجه فرنگی زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ قبلا طبق فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در فهرست معاف از ممنوعیت صادراتی قرار گرفته بود لیکن از فهرست معافیتها حذف شده و لازم است تا اطلاع ثانوی از صادرت آن جلوگیری به عمل آید.
بدیهی است، به استناد ماده ۱۱ (مکرر) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ممنوعیت موضوع این ابلاغیه شامل کالاها و محمولههایی تا تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۵ در محدوده گمرکی اظهار شده باشند، نمیشود.