خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادرات گوجه فرنگی زراعی ممنوع شد

صادرات گوجه فرنگی زراعی ممنوع شد
کد خبر : 1769471
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی را به گمرک ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ابلاغ شد.

با توجه به اینکه گوجه فرنگی زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ قبلا طبق فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در فهرست معاف از ممنوعیت صادراتی قرار گرفته بود لیکن از فهرست معافیت‌ها حذف شده و لازم است تا اطلاع ثانوی از صادرت آن جلوگیری به عمل آید.

بدیهی است، به استناد ماده ۱۱ (مکرر) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ممنوعیت موضوع این ابلاغیه شامل کالا‌ها و محموله‌هایی تا تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۵ در محدوده گمرکی اظهار شده باشند، نمی‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار