حمله به نیروگاه ها جرم جنگی است
مصطفی رجبی مشهدی معاون برق وانرژی وزارت نیرو در گفتگو با تحلیل بازار گفت: بر اساس مقررات وضوابط بین المللی حمله به تاسیسات برق جرم جنگی محسوب می شود.
به گزارش ایلنا، سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته تهدیدهای متعددی از سوی دونالد ترامپ مبنی بر حمله به تاسیسات،
زیر ساخت ها و نیروگاه های برق مطرح شده است و این تهدید تا چه اندازه می تواند تامین پایدار برق را با چالش مواجه کند گفت: نیروگاه ها در کشور ما به صورت پراکنده هستند و طراحی شبکه به گونه ای است که احتمال فروپاشی کامل آن اندک است.
وی افزود: از طرفی همکاران ما هم در تلاش هستند که چنین اتفاقی در کشور رخ ندهد اما در صورت آسیب جدی به تاسیسات برق، تعمیرات و جایگزینی کامل آنها زمان بر خواهد بود.
رجبی مشهدی تاکید کرد: بر اساس مقررات و ضوابط بین المللی حمله به تاسیسات برق جرم جنگی محسوب میشود،چرا که همه مردم در بخش های مختلف اعم از بیمارستان ها، مراکز درمانی، صنایع غذایی و دارویی، واحدهای تولیدی و صنعتی از این صنعت استفاده می کنند و هر گونه اختلال در آن زندگی روزمره مردم را با چالش مواجه خواهد کرد.
سخنگوی صنعت برق کشور در پایان گفت: از مجامع بین المللی درخواست داریم که در جهت جلوگیری از حملات به صنعت برق و نیروگاه های کشور تمام تلاش خود را به کار گیرند.