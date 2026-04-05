موفقیت ماکو در میزبانی بهاری با وجود شرایط جنگی
منطقه آزاد ماکو، منطقهای با پیشینهای دیرینه در شمالیترین نقطه آذربایجان غربی، در ایام نوروز و با وجود شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه مدیران گردشگری کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، منطقه آزاد ماکو که در دل کوهها و دشتهای پهناور مرزی آرام گرفته، با ترکیبی بینظیر از طبیعت بکر، کلیساهای جهانی ثبتشده، روستاهای تاریخی و بازارهای مرزی پویا، یکی از خاصترین مقاصد گردشگری داخلی محسوب میشود.
این منطقه در ایام نوروز و حتی در سایه شرایط دشوار جنگی، میزبان گردشگران از سراسر کشور بود و مدیران این منطقه با رویکردی جهادی چرخ میزبانی را از حرکت نینداختند.
قدمت و موقعیت؛ دروازهای به تاریخ و طبیعت
ماکو از دیرباز بهعنوان گذرگاهی استراتژیک در مرز ایران، ترکیه و ارمنستان شناخته شده است. این موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد در طول تاریخ آن را به محل تلاقی تمدنها، فرهنگها و ادیان گوناگون تبدیل کرده است. کلیساهای ارمنی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، قلعههای تاریخی، روستاهای صخرهای و درههای چشمنواز، همگی گواه این پیشینه غنیاند. تأسیس منطقه آزاد ماکو نیز با هدف بهرهگیری از این ظرفیتهای چندگانه و تبدیل این منطقه به قطبی اقتصادی - گردشگری در شمالغرب کشور صورت گرفت.
ماکو و نوروز؛ قطب گردشگری فصل بهار
در سالهای اخیر، منطقه آزاد ماکو جایگاه ویژهای در تقویم سفرهای نوروزی ایرانیان پیدا کرده است. ترکیب خرید مرزی، تجربه طبیعت بهاری و بازدید از آثار تاریخی و مذهبی، این منطقه را به گزینهای محبوب برای خانوادهها تبدیل کرده است.
امسال، با وجود شرایط خاص کشور، سازمان منطقه آزاد ماکو برنامهریزیهای گستردهای برای خدماترسانی، اسکان، پشتیبانی از مسافران و برگزاری رویدادهای فرهنگی انجام داده بود تا نوروز را برای مهمانان نوروزی خود پربار کند.
تأثیر شرایط جنگی؛ تعویق نه توقف
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو، رضا نوری، در جلسه بررسی عملکرد گردشگری نوروزی اعلام کرد: همزمانی برنامههای نوروزی با شرایط جنگی کشور موجب شد بخش قابل توجهی از برنامهها به تعویق بیفتد. با این حال او تأکید کرد: تمامی این برنامهها پس از عادی شدن اوضاع، با رویکردی قویتر اجرایی خواهد شد و سازمان آمادگی کامل برای ارائه زیرساختها و خدمات مورد نیاز گردشگران را دارد.
خانلری: هویت گردشگری ماکو باید نمایانتر شود
در همین راستا و در نشستی دیگر مسئولان گردشگری منطقه بر ضرورت اقدامات تبلیغاتی گسترده برای معرفی ظرفیتهای ماکو در سطح ملی تأکید کردند. خانلری، از مسئولان ارشد این جلسه گفت: ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی ماکو بسیار غنی است اما برای نمایانتر شدن هویت گردشگری این منطقه، نصب نمادها و المانهای شاخص و بهرهگیری جدی از رسانهها ضروری است.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان سازمان منطقه آزاد و اداره میراث فرهنگی برای مرمت و آمادهسازی آثار تاریخی تأکید کرد.
ماکو، مقصدی چهارفصل
فاطمه مهدیان، دبیر ستاد خدمات سفر منطقه آزاد ماکو، در این جلسه یادآور شد: ماکو تنها یک مقصد نوروزی نیست. این منطقه در مناسبتهایی چون اربعین حسینی و رویدادهای ملی و مذهبی دیگر نیز میزبان زائران و مسافران بسیاری است.
و با اشاره به تعویق بخشی از برنامهها به دلیل شرایط جنگی، اعلام کرد: ستاد خدمات سفر با روحیهای جهادی آماده اجرای تمام برنامههای پیشبینیشده در اولین فرصت ممکن است.
همافزایی برای ماکویی قویتر
در مجموع جلسات نوروزی ماکو، تمامی دستگاههای اجرایی بر ضرورت همکاری مشترک، تقویت زیرساختهای گردشگری، استانداردسازی خدمات و ساماندهی اماکن تاریخی تأکید کردند.
هدف مشترک، معرفی منطقه آزاد ماکو بهعنوان مقصدی امن، جذاب و آماده برای گردشگران داخلی و خارجی در افق آیندهای نزدیک است.
ماکو را همچنان فراموش نکنید
با وجود پایان تعطیلات رسمی نوروزی، منطقه آزاد ماکو به دلیل شرایط جوی و جغرافیایی میتواند گزینهای مناسب برای سفر در فصل بهار برای گردشگران باشد. طبیعت بکر و آب و هوای مطبوع در این فصل در کنار جاذبههای طبیعی و گردشگری و تجاری این منطقه باعث شده ماکو مقصدی خاطرهانگیز برای مسافران در فصل ابتدایی سال باشد. بنابراین اگر موفق به سفر به ماکو در ایام نوروز نشدید، همچنان میتوانید به این مقصد گردشگری به عنوان موقعیتی جذاب برای سفر بهاری خود نگاه کنید.