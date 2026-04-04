به گزارش ایلنا، اتاق تعاون ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فعالان حوزه تعاون می‌توانند صرفاً در بازه زمانی ساعت ۹ تا ۱۷ روزهای کاری، برای انجام تعاملات و مراودات داخلی و خارجی از این ظرفیت استفاده کنند.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای صیانت از فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل تجارت بین‌الملل صورت گرفته و با هدف جلوگیری از بروز وقفه و اختلال در امور تجاری فعالان اقتصادی حوزه تعاون، تعاونگران، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و همچنین اتاق‌های تعاون استان‌ها اجرا شده است.

براساس این اطلاعیه، همه فعالان حوزه تعاون، تعاونگران، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون استان‌ها می‌توانند جهت انجام این امور و بهره‌مندی از این ظرفیت استفاده کنند.

نحوه دسترسی اعضای اتاق بازرگانی به اینترنت

درباره پیگیری‌ها برای دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل، علی مسعودی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد که در پی دستور هیات رئیسه اتاق ایران و با پیگیری‌ها و رصد دائمی حوزه دبیرکل اتاق ایران، موضوع دسترسی کسب‌وکارها و فعالین اقتصادی به اینترنت بین‌الملل به منظور پیشبرد امور مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، از اسفند ماه ۱۴۰۴ در دستورکار قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در گام اول، این مجوز اخذ شد که اطلاعات صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مرجع مسئول ارائه شود تا بتوانند به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا کنند.

به گفته رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، اطلاعات اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های استانی باید به اتاق‌های استانی ارائه شود و سپس اتاق‌های استانی به ارسال فهرست نهایی به اتاق ایران بپردازند. نامه‌ای از سوی دبیرکل اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی استان‌ها ارسال شده است تا اطلاعات صاحبان کسب‌وکارها و فعالین اقتصادی که در جریان فعالیت‌های خود به اینترنت بین‌الملل نیاز دارند را جمع‌آوری کنند و به حوزه دبیرکل ارائه کنند.

طبق اعلام مسعودی، تشکل‌های ملی و اتاق‌های مشترک بازرگانی باید فهرست اعضا و اطلاعات آنها را به حوزه دبیرکل اتاق ایران ارسال کنند.

