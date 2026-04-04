موافقت با صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت مجاز مشروط
کد خبر : 1769244
صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت مجاز مشروط از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ج.ا.ایران ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس نامه در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام موافقت با صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت مجاز مشروط ارسال و به آگاهی میرساند؛ علاوه بر فهرستهای اعلام شده قبلی، صادرات اقلام مندرج در نامه فوقالذکر با شرح مذغ بریده نشده به صورت قطعات تازه سرد با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ و مرغ بریده نشده به صورت قطعات منجمد ذیل کد تعرفه ۳۰۰ ۰۲۷۱ صرفا جهت صادرات مرغ حذفی واحدهای تخمگذار به صورت مجاز مشروط موافقت شده است.