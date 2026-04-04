آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی مهار شد

به گزارش ایلنا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی:صبح امروز دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات خود به بخشی از تأسیسات جانبی پتروشیمی منطقه حمله کرد.

تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است.

شرایط در حال حاضر تحت کنترل است و ابعاد فنی و میزان خسارات وارد شده در دست بررسی است.

همچنین با عنایت به تصمیمات کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اوضاع تحت مدیریت بوده و خانواده‌های محترم کارکنان نگرانی نداشته باشند.

انتهای پیام/