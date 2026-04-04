آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی مهار شد

آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی مهار شد
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مهار آتش تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی خبرداد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی:صبح امروز دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات خود به بخشی از تأسیسات جانبی پتروشیمی منطقه حمله کرد.

 تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است.

 شرایط در حال حاضر تحت کنترل است و ابعاد فنی و میزان خسارات وارد شده در دست بررسی است.

همچنین با عنایت به تصمیمات کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اوضاع تحت مدیریت بوده و خانواده‌های محترم کارکنان نگرانی نداشته باشند.

 

اخبار مرتبط
