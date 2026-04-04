اطلاعیه شماره ۲ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

به گزارش ایلنا، سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس تصمیم کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیروهای کلیه واحدهای صنعتی فعال در منطقه تخلیه شده اند.

خانواده های محترم کارکنان نگرانی نداشته باشند.

در حال حاضر مواد آلاینده احتمالی، خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است.

