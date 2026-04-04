به گزارش ایلنا، هومن فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع تجویز عبور کشتی های حامل کالاهای بشر دوستانه از تنگه هرمز نامه ای ارسال کرد.

در این نامه آمده است: عطف به موافقت و اعلام دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ظفرمند کشورمان مبنی برتجویز عبور کشتی های حامل کالاهای بشر دوستانه بویژه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از تنگه هرمز،خواهشمند است که به منظور عبور کشتی هایی که به مقصد بنادر ایران در حال حرکت بوده یا در دریای عمان حضور دارند، دستور فرمایند بر اساس پروتکلهای صادر شده تعهدات لازم برای عبور این کشتی ها در دستورکار قرار گیرد. فهرست کشتی های مربوطه که آمادگی عبور از تنگه هرمز را دارند جهت هماهنگی ارسال میگردد. با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام.

ارجاع این مجوز به شرکت های تجاری

بنابراین پیرو این نامه محمد جعفری دبیر انجمن غلات و محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با ارسال نامه به شرکت های عضو این تشکل ها با موضوع مجوز عبور کشتی‌های حامل کاالهای اساسی از تنگه هرمز ارسال کردند.

به پیوست تصویر نامه شماره 1220 مورخ 1405/01/12 معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص موافقت نیروهای مسلح کشور جهت عبور کشتی های حامل محصولات کالای اساسی از تنگه هرمز حضورتان ارسال می‌گردد.

لذا با توجه به رفع موانع موجود در این خصوص مقتضی است بر اساس پروتکل‌های مربوطه نسبت به ارسال کشتی‌های حامل کالاهای اساسی جهت تخلیه در بنادر جنوبی اقدام لازم صورت پذیرد.

