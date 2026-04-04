حمله به تأسیسات جانبی پتروشیمی ماهشهر/ وضعیت تحت کنترل است

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اطلاعیه‌ای درباره حمله دشمن به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)‌ منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: صبح امروز (شنبه پانزدهم فروردین ماه) دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات خود به بخشی از تأسیسات جانبی پتروشیمی منطقه ماهشهر حمله کرد.

تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز و آتش مهار شده است. 

شرایط در حال حاضر تحت کنترل است و ابعاد فنی و میزان خسارات وارد شده در دست بررسی است. 

 با توجه به تصمیمات کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اوضاع تحت مدیریت بوده و خانواده‌های محترم کارکنان نگرانی نداشته باشند.

خوشبختانه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.

