در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
جزییات حمله نظامی به نیروگاه شرکت فجر انرژی خلیجفارس
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره حمله به منطقه اقتصادی ماهشهر اظهار داشت: بر اساس اخبار اولیه، نیروگاه شرکت فجر انرژی خلیجفارس مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی -صهیونی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، نیروهای امدادی در حال امدادرسانی و ایمنسازی هستند.
وی افزود: همکاران به مکان امن خارج از مجتمع هدایت شدهاند.