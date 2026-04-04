یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره حمله به منطقه اقتصادی ماهشهر اظهار داشت: بر اساس اخبار اولیه، نیروگاه شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی -صهیونی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، نیروهای امدادی در حال امدادرسانی و ایمن‌سازی هستند.

وی افزود: همکاران به مکان امن خارج از مجتمع هدایت شده‌اند.

انتهای پیام/