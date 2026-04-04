فولاد ایران؛ زیرساختی ۵۰ میلیون تنی در دل اقتصاد ملی
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر اینکه ایران هیچگاه آغازگر تنشها نبوده است، گفت: متأسفانه در شرایط فعلی زیرساختهایی که هدف حمله قرار گرفتهاند، در واقع سرمایههای مردم ایران را نشانه گرفته و به بیکاری و اختلال در معیشت عمومی منجر میشود.
جهاندار شکری، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: طی هفتههای گذشته، نوع حملات از اهداف نظامی به سمت سرمایههای اقتصادی کشور تغییر یافته و زیرساختهای صنعتی اعم از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان و ... را هدف قرار دادهاند. این در حالی است که این سرمایهها متعلق به مردماند و آسیب به آنها مستقیماً بر اشتغال و معیشتشان اثر میگذارد.
وی افزود: با وجود فشارهای اخیر، در واحدهای تولیدی کشور برنامهریزیهایی انجام شده تا زندگی روزمره مردم دچار مشکل نشود.
شکری با بیان اینکه حمله به صنایع بزرگ نشانه ضعف دشمنان ایران است، گفت: با وجود این اقدامات، ظرفیت فولاد کشور قابلتوجه است، زیرساخت فولاد ایران حدود ۵۰ میلیون تن است و در حال حاضر حدود ۳۱ میلیون تن تولید فعال دارد.
این عضو انجمن خاطرنشان کرد: آمارهایی مبنی بر آسیب گسترده یا کاهش شدید تولید واقعی نیست و زیرساختهای کشور همچنان پابرجا هستند؛ تنها محدودیت انرژی مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت شده است.
فولاد؛ دومین صنعت ارزآور پس از نفت
این عضو هیأتمدیره انجمن فولاد یادآور شد: نخستین اهداف حملات اخیر صنایع فولادی بودهاند، زیرا پس از نفت، فولاد و پتروشیمی از مهمترین صنایع ارزآور و تقویتکننده توان زیربنایی کشور محسوب میشوند.
به گفته وی، فولاد صنعتی راهبردی است که صنایع دیگر را پوشش میدهد و واحدهای جایگزین نیز بهسرعت فعال خواهند شد.
شکری ابراز امیدواری کرد: انشاءالله هرچه زودتر این شرایط به نفع کشور عزیزمان پایان مییابد و شاهد پیشرفت و رونق تولید در ایران سرافراز خواهیم بود و افرادی که میخواهند ملت ایران را به عقب برگردانند، بدانند مردم با آگاهی، عمل و فکر درست راه خود را ادامه خواهند داد.
اعتماد به توان ملی، راه پیروزی ملت ایران
وی با اشاره به ضرورت اعتماد عمومی گفت: امروز روزی است که باید به متخصصان و توان داخلی اعتماد کرد، زیرا اعتماد به خودمان بهتر از تکیه بر بیگانگان است.
شکری افزود: تمام جهان امروز میدانند خلیج فارس و منطقه چه جایگاهی دارد و دیگر کسی نمیتواند در این باره تردید کند و ایران و ایرانی همیشه سرافراز بوده و خواهد ماند.