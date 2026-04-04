خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش معنادار بدهی‌های سایپا به زنجیره تامین در اسفندماه

کد خبر : 1769142
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی اطلاعات مالی و سند پرداخت های گروه سایپا به زنجیره تامین از کاهش معنادار بدهی های این شرکت به زنجیره تامین حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، بررسی اسناد مالی و پرداختی‌های سایپا در اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد این گروه خودروسازی بیش از ۸ همت پرداخت نقدی و غیرنقدی به شرکت‌های تامین‌کننده قطعه و زنجیره تامین خارج از گروه خود داشته و در مقابل تنها حدود ۲ همت قطعه دریافت کرده است.

این آمار نشان می‌دهد سایپایی‌ها در راستای کاهش بدهی‌های سررسید شده خود به زنجیره تامین در شرکت های سازه گستر، مگاموتور، بهران موتور و ... در اسفندماه توانستند با وجود تمامی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود نقدینگی ناشی از کاهش فروش، تکمیل وجه و ... پرداخت تمامی هزینه‌های جاری سایپا و شرکتهای تابعه اعم از حقوق، مزایا و عیدی و ... تمامی پرسنل را انجام داده و در کنار آن حدود ۴ برابر میزان قطعات دریافتی، به زنجیره تامین پرداختی داشته باشند.

بدین ترتیب با برنامه‌ریزی صورت گرفته و پیگیری شبانه‌روزی مدیرعامل و تیم مدیریتی سایپا، بخش ملموسی از بدهی‌های سایپایی‌ها به شرکتهای قطعه‌سازی در اسفندماه پاس شد و نارنجی‌پوشان توانستند با وجود همه دشواری‌های شرایط فعلی و در اوج روزهای جنگ، در میزان بدهی‌های سررسید شده خود به زنجیره تامین کاهش معناداری ایجاد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار