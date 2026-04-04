کاهش معنادار بدهیهای سایپا به زنجیره تامین در اسفندماه
بررسی اطلاعات مالی و سند پرداخت های گروه سایپا به زنجیره تامین از کاهش معنادار بدهی های این شرکت به زنجیره تامین حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بررسی اسناد مالی و پرداختیهای سایپا در اسفندماه سال گذشته نشان میدهد این گروه خودروسازی بیش از ۸ همت پرداخت نقدی و غیرنقدی به شرکتهای تامینکننده قطعه و زنجیره تامین خارج از گروه خود داشته و در مقابل تنها حدود ۲ همت قطعه دریافت کرده است.
این آمار نشان میدهد سایپاییها در راستای کاهش بدهیهای سررسید شده خود به زنجیره تامین در شرکت های سازه گستر، مگاموتور، بهران موتور و ... در اسفندماه توانستند با وجود تمامی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود نقدینگی ناشی از کاهش فروش، تکمیل وجه و ... پرداخت تمامی هزینههای جاری سایپا و شرکتهای تابعه اعم از حقوق، مزایا و عیدی و ... تمامی پرسنل را انجام داده و در کنار آن حدود ۴ برابر میزان قطعات دریافتی، به زنجیره تامین پرداختی داشته باشند.
بدین ترتیب با برنامهریزی صورت گرفته و پیگیری شبانهروزی مدیرعامل و تیم مدیریتی سایپا، بخش ملموسی از بدهیهای سایپاییها به شرکتهای قطعهسازی در اسفندماه پاس شد و نارنجیپوشان توانستند با وجود همه دشواریهای شرایط فعلی و در اوج روزهای جنگ، در میزان بدهیهای سررسید شده خود به زنجیره تامین کاهش معناداری ایجاد کنند.