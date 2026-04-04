خبر خوب درباره افزایش سهمیه آب کشاورزی

به گزارش ایلنا، صفدر نیازی با اشاره به این که در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بارش‌های خوبی صورت گرفته است، افزود: در دو هفته گذشته نزول باران و رحمت الهی در کل کشور خوب بوده و بارش‌های پیش‌رو نیز خوب خواهد بود.

معاون آب و خاک بخش کشاورزی افزود: تقریباً کل بارش کشور در سال زراعی گذشته (۱۴۰۴-۱۴۰۳) حدود ۱۴۰ میلیمتر بود ولی با لطف خدا، تاکنون بارندگی‌های سال زراعی جدید ۱۷۵ میلیمتر است که از میزان کل بارش کشور در سال زراعی گذشته بیشتر می‌باشد.

وی افزود: با توجه به این که در مهر ماه سال گذشته برآورد‌های وزارت نیرو این بود که بارش‌های مناسبی در کشور نخواهیم داشت، به بخش کشاورزی تخصیص آب کمی داده شد (۵۱ میلیارد متر مکعب) منتهی با بارش‌های جدیدی که صورت گرفت و پرشدن مخازن سد‌های کشور که تقریباً بالای ۵۰ درصد پر هستند، قطعاً تخصیص بخش کشاورزی در حوزه آب‌های سطحی و در شبکه‌های آییاری و حتی در آب‌های زیرزمینی بهتر از تخصیصی خواهد بود که سال گذشته گرفتیم.

نیازی ابراز امیدواری کرد: در زمینه تامین منابع مالی جهت اجرای زیرساخت آب و خاک بتوانیم اعتبارات خوبی بگیریم و ان شاءالله با مشارکت و سرمایه‌گذاری بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در کمک به منابع مالی و اعتباری دولتی، اتفاقات خوبی هم در حوزه پروژه‌های آب‌وخاک در سال ۱۴۰۵ رقم بخورد.

وی در خصوص سیلاب‌های اخیر نیز گفت: در چند ماه گذشته بارش‌های تقریباً شدیدی در استان هرمزگان داشتیم که بخشی از آن از دسترس خارج و وارد دریا‌ها شد و همچنین در دو هفته گذشته هم بارش‌های سنگینی در منطقه فارس و چند استان دیگر داشتیم که مقداری هم خسارت وارد کرده و اکنون به دنبال جمع‌بندی گزارش‌هایی که از استان‌ها ارسال می‌شود، هستیم تا میزان خسارات احتمالی وارده به حوزه زیرساخت آب و خاک مشخص و مدون شود.

