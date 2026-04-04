قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۷ هزار ۵۲۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۲۸۷ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۸ هزار و ۴۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۷ هزار و ۲۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۴۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۱۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۱۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۹۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۹۸۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۸۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۸۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۷۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۱۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۳۷۲ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۱ هزار و ۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۲۲۱ تومان است.

