ایران برای ایران؛ پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، این حجم گسترده از پرداخت خسارات در شرایطی محقق شده است که کشور به‌طور همزمان با جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی مواجه بود؛ با وجود این، شبکه خدمت‌رسانی بیمه ایران با آمادگی کامل عملیاتی و بدون کوچک‌ترین وقفه، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و جبران خسارات را با سرعت انجام می دهد.

گفتنی است عملکرد اخیر بیمه ایران نشانه‌ای روشن از تعهد، توان عملیاتی و انسجام مدیریتی صنعت بیمه است و در این راستا و در روزهای بحران، خدمت‌رسانی نه‌تنها متوقف نشده است، بلکه با شتاب بیشتر و با رویکرد حمایت حداکثری از مردم دنبال می شود.

شایان ذکر است؛ پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت در این بازه زمانی، رکوردی قابل توجه و نمادی از ظرفیت عظیمی است که بیمه ایران در سخت‌ترین شرایط در اختیار ملت قرار می‌دهد.

همچنین تأمین و مدیریت منابع مالی لازم برای جبران خسارات، بدون هیچ‌گونه اختلال و با نهایت کارایی و اثربخشی انجام شده و این دستاورد مهم، بار دیگر جایگاه راهبردی بیمه ایران را در همراهی با دولت و تداوم خدمت صادقانه به ملت بزرگ ایران تثبیت می‌کند.

گفتنی است؛ طی هفته‌های ابتدایی جنگ رمضان حدود ۹.۵ همت خسارت به مردم شریف و عزیز کشور پرداخت شده بود که با روند پرداخت خسارت های جاری این عدد به ۱۵ همت رسیده است.

انتهای پیام/