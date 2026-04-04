تلاش کشورهای نفتی برای دور زدن تنگه هرمز/ تاکنون برنده جنگ ایران است

سیدمهدی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی شرایط بازار نفت باتوجه به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران و اوضاع تنگه هرمز اظهار داشت: کاملا واضح و روشن است که بزرگترین درصد و میزان نفت بازار بین المللی از تنگه هرمز عبور می کند، البته عربستان خط لوله شرق به غرب را تا دریای سرخ کشانده تا نفت را انتقال دهد و یا امارات سعی می‌کند با خط لوله‌ای که دارد؛ تنگه را دور بزند. اما در هر حال یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که اکنون بازار جهانی نفت را بشدت متاثر کرده بسته بودن تنگه هرمز است.

وی افزود: مادامی که شرایط تنگه هرمز دارد و با ضوابطی که اکنون ایران روی کشتی‌ها اعمال کرده، یعنی مدیریت ایران باتوجه به منافعی که دارد و همچنین شرایط جنگ که ایران در نظر دارد دست بالا را داشته باشد؛ تاثیر آن بر بازار نیز ادامه خواهد داشت.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: باتوجه به مجموع شرایط، بازار نفت به نحوی است که برنت به بیش از ۱۱۰ دلار رسیده است البته زمانی که ترامپ صحبت هایی مبنی بر پایان جنگ دارد؛ قیمت کاهش می‌یابد ولی به هر حال شرایط جنگی ایران و‌ تنگه هرمز قیمت را متاثر کرده است.

وی بیان کرد: اکنون پایگاه‌های امریکا در کشورهای نفتخیز منطقه مثل عربستان، قطر، امارات و کویت درگیر جنگ شده اند حتی اگر درگیر جنگ نباشند و دچار آسیب نشوند؛ نفت این کشورها نیز براحتی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند بنابراین مادامی که این تحولات و برخوردها و سیاست‌ها ادامه دارد و مدیریت ایران بر تنگه هرمز حاکم است؛ قیمت نفت رو به بالا خواهد بود، هرچند در هر زمانی بسته به شرایط روز دارد. اما در کل سمت و سوی قیمت نفت فعلا روند رو به رشد است.

حسینی تاکید کرد: تا امروز ایران برنده جنگ و در جایگاه بالایی قرار گرفته است همه مسائل اقتصادی و اجتماعی داخل کشور نیز از این پدیده تاثیر می‌گیرد بنابراین اگر دست بالای جنگ را داریم طبیعتا صنعت نفت و سایر صنایع نیز در وضعیت خوبی خواهند بود، البته چگونگی پایان جنگ نیز مهم است.

وی ادامه داد: اکنون ترامپ نگران وضعیت تنگه هرمز است و اعلام کرده تحریم‌های نفت ایران را لغو می‌کند؛ این مسئله‌ای است که ما می‌توانیم مشکلات مالی با بانک‌ها و مسئله فروش نفت و هم تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی صنایع پایین دست را حل کنیم. هرچند شرایط جنگی اوضاع را سخت کرده اما لغو تحریم شرایط را تسهیل کرده است. در مجموع شاید دنیا هم بخواهد با ما تعامل بیشتری داشته باشد. به طوری که اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی در حمایت از ایران به مواضع امریکا پشت کرده اند بنابراین می‌توان گفت تاکنون برنده جنگ ایران است تنگه هرمز را نیز در دست داریم.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اکنون اگر ما درست عمل کنیم می توانیم به لحاظ تامین تجهیزات بخصوص در پایین دست از کشورهای اروپایی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ترامپ تحت وسوسه نتانیاهو با اشتباهات سخت و پرهزینه منجر به بسته شدن تنگه هرمز شده است، گفت: نتانیاهو هولوکاست سوم را در غزه راه انداخته، ترامپ نیز بشدت گرفتار شده و در نظر دارد خود را از جنگ خارج کند و این بدان معناست که ایران به نوعی برنده جنگ است.

حسینی با بیان اینکه بنده برای آینده جنگ به نفع ایران و مدیریت تنگه هرمز خوشبین هستم و دنیا نیز به آن تن داده است، خاطرنشان کرد: اگر جنگ پایان یابد رابطه دنیا با ما متفاوت خواهد بود، اکنون ما باید از موضع برنده جنگ صلح را تدارک ببینیم و تنگه را درست مدیریت و در شرایط غیرتحریمی نفت و بازار را نیز مدیریت کنیم و این چیزی است که در روزها و هفته‌های آینده اتفاق خواهد افتاد.

