ریزش ٣۵ درصدی قیمت مسکن در دبی/ بازار ایران با ثبات ماند

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از ریزش ٣۵ درصدی قیمت املاک در دبی خبر داد و گفت: بازار مسکن در ایران بسیار متفاوت از بازار مسکن در دبی است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نسبت به فروش ملک به اتباع خارجی اقدام کردند و اقامت اتباع خارجی هم به شدت وابسته به شرایط آن کشور است و در شرایطی مانند جنگ، به سرعت آن کشور را ترک می‌کنند و به همین دلیل است که شاهد ریزش ٣۵ درصدی قیمت مسکن در دبی هستیم.

وی ادامه داد: شرایط بازار مسکن در ایران و منطقه با دو سناریو پایان جنگ یا ادامه جنگ مواجه است. به‌طور قطع با پایان جنگ هم با شوک‌هایی مواجه و شاهد بازگشت سرمایه از سایر بازارها به بازار مسکن خواهیم بود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: به احتمال قوی با پایان جنگ قدرت ریال افزایش پیدا می‌کند و کسانی که به هر دلیلی نسبت به خرید طلا، دلار و مسکوکات اقدام کردند، دریافتند که این سرمایه‌ها در ایام جنگ کارساز نیست و اگر به ریزش انس جهانی طلا هم توجه داشته باشیم، شاید به این نتیجه برسیم که این بازارها در ایام خاص بازارهای امنی نیستند به ویژه در جغرافیایی مانند خاورمیانه.

بیگی‌نژاد با اشاره به وضعیت بازار مسکن پس از جنگ ١٢ روزه تاکید کرد: تجربه جنگ ١٢ روزه نشان داده پس از اتمام جنگ، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و در همان کوچه‌ای که هدفی مورد حمله قرار گرفته بود، واحدها با افزایش قیمت مواجه شدند و این روند نشان دهنده ثبات در بازار مسکن است.

وی گفت: می‌توان برای شرایط بازار مسکن پس از جنگ رمضان، جنگ ١٢ روزه را ملاک قرار دهیم و بازار مسکن را باید بازار مستقل و بسیار بادوام دانست. همچنین باید توجه داشت در ناآرامی‌های دی ماه هم تنها تعداد قراردادها و معاملات کاهش پیدا کرد و این اتفاقات منجر به ریزش قیمت مسکن نشد.

