مذاکرات مسکو و ریاض درباره تحولات بازار نفت

کرملین در بیانیه‌ای از مذاکرات تلفنی رئیس‌جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات بازار نفت و همکاری در توافق ائتلاف اوپک‌پلاس گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا از خبرگزای رویترز، کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین و محمد بن‌سلمان روز پنجشنبه (۱۳ فروردین) در یک تماس تلفنی درباره بحران خاورمیانه و همکاری در چارچوب ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) گفت‌وگو کردند.

در بیانیه‌ کاخ کرملین آمده است: دو طرف درباره وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه، تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های مهم راهبردی ابراز نگرانی کردند.

کرملین اعلام کرد: هر دو طرف بر لزوم توقف فوری خصومت‌ها و تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل درگیری که ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، تأکید کردند.

بر اساس اعلام کرملین، پوتین و بن سلمان یادآور شدند: مشکلات تولید و حمل‌ونقل انرژی ناشی از این بحران، به امنیت انرژی جهانی آسیب می‌رساند.

در این بیانیه آمده است: دو طرف بر اهمیت کار مشترکی که با مشارکت روسیه و عربستان در چارچوب اوپک‌پلاس برای تثبیت بازار جهانی نفت انجام می‌شود، تأکید کردند.

